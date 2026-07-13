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Aeroportul din România care a avut doar 38 de pasageri în cinci luni. Acum se modernizează și face angajări

De: David Ioan 13/07/2026 | 19:09
Aeroportul din România care a avut doar 38 de pasageri în cinci luni. Acum se modernizează și face angajări
Aeroportul din România care a avut doar 38 de pasageri în cinci luni. Acum se modernizează și face angajări. Foto: Facebook
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La nivel european, aeroporturile sunt asociate de obicei cu flux intens de călători și agitație continuă, însă în România există un aeroport care poate trece prin luni întregi fără să primească niciun pasager.

Cu toate acestea, instituția continuă să funcționeze și chiar să facă angajări, iar autoritățile au aprobat un proiect amplu de modernizare.

Aeroportul din România care a avut doar 38 de pasageri în cinci luni

Deși activitatea este aproape inexistentă, Aeroportul „Delta Dunării” din Tulcea urmează să fie modernizat. În cursul anului trecut, aici au fost înregistrați doar 8.173 de pasageri, ceea ce îl plasează pe ultimul loc în topul performanței aeroporturilor din România. În contrast, Aeroportul Otopeni a avut aproximativ 17 milioane de pasageri, Clujul peste 3,5 milioane, iar Iașiul 2.244.156.

Instituția continuă să recruteze personal, cel mai recent post scos la concurs fiind cel de agent de salvare aeroportuară și instalații de stins incendii. Probele pentru ocuparea funcției sunt programate să înceapă pe 21 iulie.

Acum se modernizează și face angajări

Situația traficului aerian rămâne extrem de redusă. În primele luni ale acestui an, aeroportul a înregistrat doar trei pasageri în ianuarie, niciunul în februarie, șapte în martie, 10 în aprilie și 18 în mai.

Cu toate acestea, Consiliul Județean a aprobat o investiție de peste 9,4 milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii. Printre lucrările planificate se numără construirea unui parc fotovoltaic, cu un termen estimat de execuție de aproximativ 10 luni.

„În lipsa unui sistem propriu de producere a energiei, regia nu are capacitatea de a reduce amprenta de carbon şi nici de a implementa măsuri reale de eficienţă energetică. Situaţia este agravată de volatilitatea preţurilor de pe piaţa energiei electrice, aspect care face imposibilă estimarea predictibilă a cheltuielilor lunare/anuale cu energia”, se arată în proiectul hotărârii Consiliului Judeţean.

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