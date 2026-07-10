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Clipe de panică la bordul unui zbor Ryanair. O bucată de motor s-a desprins și a spart un geam

De: Irina Vlad 10/07/2026 | 14:51
Clipe de panică la bordul unui zbor Ryanair. O bucată de motor s-a desprins și a spart un geam
Momente de panică la bordul unei aeronave Ryanair/ sursă foto: Profimedia
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A fost panică la bordul unui zbor Ryanair spre München. La scurt timp de la decolare un fragment de motor s-a desprins și a spart geamul unui pasager. Măștile de oxigen au fost activate ca măsură de precauție, provocând panica în rândul oamenilor. 

Incidentul a avut loc vineri, 10 iulie, în timpul unui zbor al companiei Ryanair – pe ruta Salonic, Grecia – München, Germania. Piloții au fost nevoiți să efectueze o aterizare de urgență pe aeroport din cauza unei defecțiuni grave la motor. Aeronava a aterizat în siguranță la Aeroportul Macedonia din Salonic. Între timp, autoritățile au demarat o anchetă cu privire la incident.

Incident la bordul unui zbor al companiei Ryanair

În timpul incidentului, un fragment din motor a lovit și a spart geamul unui pasager, rănind persoana care stătea lângă el. Autoritățile au declarat că nu au existat fisuri sau breșe în fuselajul aeronavei, în ciuda îngrijorărilor inițiale cu privire la avarie. Echipajul a detectat problema în timp ce aeronava survola Macedonia de Nord și a decis să se întoarcă la Salonic, deoarece defecțiunea motorului nu putea fi remediată în timpul zborului.

După ce piloții au declarat stare de urgență, au fost activate procedurile standard în astfel de situații pde Aeroportul Macedonia din Salonic. Aeronava a aterizat în siguranță și a fost ulterior deplasată într-o zonă special amenajată a aeroportului.

Patru pasageri au fost transportați la spital pentru controale medicale. Trei dintre ei au fost examinați și externați, în timp ce unul a rămas sub observație pentru teste suplimentare. Ryanair a asigurat o altă aeronavă pentru a transporta pasagerii la München și a le permite să-și continue călătoria. Autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili cauza defecțiunii motorului. Într-o declarație pentru presa străină, Ryanair a precizat următoarele:

„Un zbor Ryanair de la Salonic la München, vineri dimineață (10 iulie), s-a întors la Salonic la scurt timp după decolare, după ce o fereastră a unui pasager s-a desprins în timpul zborului. Aeronava a aterizat în condiții normale, iar pasagerii s-au întors la terminal. Un pasager a solicitat și a primit asistență medicală la sol, în Salonic. Pentru a reduce la minimum orice întârziere, a fost organizată o aeronavă de înlocuire care să transporte pasagerii la München, aceasta plecând din Salonic la ora 9:53, ora locală, în această dimineață.”

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