A renunțat la viața din Anglia pentru muzică, iar acum a dat lovitura în România cu Alex Velea. Vanilla: „E ceva ce vezi doar în filme”

A renunțat la viața din Anglia pentru muzică, iar acum face senzație în România! Decizia s-a dovedit a fi una excelentă, iar astăzi, Vanilla este unul dintre cei mai apreciați artiști ai noii generații. După ce a făcut show pe Main Stage la Beach Please!, trapperul a stat de vorbă cu CANCAN.RO și a făcut dezvăluiri despre el pe care nu le-a mai spus până acum. Mai multe detalii în rândurile de mai jos!

În doar câteva luni, Vanilla a devenit unul dintre cele mai urmărite nume din noul val al trappului românesc. La numai 22 de ani, artistul a trecut de la visul de a înregistra piese fără bani de studio la scena principală a celui mai mare festival urban din Europa, Beach Please, unde a făcut show în fața miilor de fani veniți la Costinești. Deși este în această industrie de aproximativ un an, tânărul și-a construit o comunitate impresionantă de admiratori.

Vanilla: „Nu aveam bani de studio, de videoclipuri”

Deși astăzi este aclamat de fani și cântă pe cele mai mari scene din România, puțini știu că Vanilla și-a petrecut o bună perioadă din viață în Anglia. Acolo și-a continuat studiile, însă și-a dat seama că visul lui nu era peste hotare, ci în România. A renunțat la viața din Marea Britanie și s-a întors acasă pentru a-și încerca norocul în muzică, iar alegerea făcută pare să fi fost una cât se poate de inspirată. Stilul său, versurile inspirate din propriile experiențe și energia pe care o transmite pe scenă l-au transformat rapid într-unul dintre cele mai apreciate nume din noul val al trapului românesc.

CANCAN.RO l-a întâlnit pe trapper imediat după momentul său de pe scena principală de la Beach, Please!. Vanilla ne-a povestit cum a luat naștere numele său de scenă, de ce nu ar mai pleca niciodată din România, ce l-a făcut să lase străinătatea în urmă și să riște totul pentru muzica. Artistul a vorbit fără perdea despre iubire, familie, credință și succesul care i-a schimbat viața.

CANCAN.RO: Dar spune-mi, de unde vine numele Vanilla?

Vanilla: De la tatăl meu, care este aici, în stânga. Este o ironie, pentru că Vanilla te duce cu gândul la ceva alb, iar tatăl meu nu este alb, așa că este o glumă, un fel de dark humor.

CANCAN.RO: Dar tu nu i-ai moștenit culoarea…

Vanilla: Nu și îmi pare rău. Regret în fiecare zi că nu i-am moștenit măcar un pic. Măcar creol să fi fost și eu, asta era perfect.

CANCAN.RO: Ai urcat pe Main Stage. Spune-mi cum a fost.

Vanilla: A fost foarte tare, o experiență nouă pentru mine, fiind în industrie de aproape un an. A fost foarte tare! Chiar dacă am cântat foarte devreme și nu era atât de multă lume cum sunt eu obișnuit la concertele mele, oamenii au fost gata să se distreze. Beach, Please! e cel mai tare festival din Europa și eu mă distrez împreună cu ei.

CANCAN.RO: Ai un an, ai zis, întradevăr, de când ai apărut. Cum ai urcat atât de repede și cum ai ajuns atât de iubit?

Vanilla: În primul rând, mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că fără El nu s-ar fi întâmplat absolut nimic. În al doilea rând, foarte multă muncă. Stau foarte mult în studio, sunt foarte perfecționist, sunt obsedat de detalii și încerc să fac totul cât mai bine. Sunt pe ele, cum s-ar spune.. mai pe românește.

Vanilla: „Majoritatea sunt poveștile mele”

Dragostea ocupă un loc important în piesele lui Vanilla, iar artistul recunoaște că multe dintre versuri pornesc chiar din propriile trăiri. Totuși, există și momente în care imaginația își spune cuvântul.

CANCAN.RO: Ți-am ascultat piesele și multe sunt cumva de dragoste. De unde te inspiri? Sunt poveștile tale?

Vanilla: Majoritatea sunt poveștile mele, dar câteodată îmi place și să creez câte o poveste, ca să fie mai plăcută. Poate n-am trăit atât de multe lucruri, am doar 22 de ani, dar mai trăim și mai povestim.

CANCAN.RO: Acum nu pot să nu te întreb. Când ai suferit ultima oară din dragoste?

Vanilla: Nu știu, când eram mic, probabil. Când aveam 16 ani. Atunci suferă toți băieții din dragoste.

CANCAN.RO: Și ce s-a întâmplat?

Vanilla: Nu mai știu exact.Eram mic și îmi plăcea de o fată care era foarte mare pentru mine mine și nu putea să stea cu un copil, iar eu îi ziceam: „Nu sunt copil, sunt bărbat adevărat! Ia-mă pe mine!”

CANCAN.RO: Te-a inspirat perioada aceea în ceea ce cânți astăzi?

Vanilla: Încerc să mă inspir din viața mea de zi cu zi. Nu-mi place să cânt despre trecut, neapărat. Îmi place să cânt despre despre prezent, despre ce mi se întâmplă astăzi, poate mâine

CANCAN.RO: Și ce ți s-a întâmplat în ultima perioadă?

Vanilla: În ultima perioadă.. numai bine. Tot ce mi se întâmplă acum, mulțumesc lui Dumnezeu, este ceva la care un puști de 22 de ani poate doar să viseze. Sunt fericit pentru chestia asta.

CANCAN.RO: Festivalurile mari au și părți bune, și părți mai puțin plăcute. Ce le transmiți celor din generația ta sau celor care îți ascultă muzica?

Vanilla: Să profite de fiecare moment, pentru că nu se vor mai întâlni cu momentele acestea. Nu o să fii niciodată la fel de tânăr cum ești astăzi și mâine, exact la fel. În fiecare zi ești cel mai tânăr. Iar despre părțile rele, fiecare lucru din lume are câte o parte rea, dar nu ai ce să faci. Asta e viața! Important este să vezi paharul pe jumătate plin, nugol.

Vanilla: „E ceva ce vezi doar în filme”

Deși și-a petrecut o parte din adolescență în Anglia, Vanilla spune că nu s-a văzut niciodată construindu-și viitorul departe de casă. Artistul a ales să revină în România pentru muzică, iar acum susține că nu ar mai pleca niciodată din țară

CANCAN.RO: Vreau să te întreb ceva. S-a dat Bac-ul! Cum a fost pe vremea ta?

Vanilla: Eu am studiat în Anglia, eu am fost plecat, așa că nu știu cum a fost aici. Acolo nu există Bac, există GCSE. Cei care au stat în Anglia știu despre ce vorbesc. Sincer, e puțin mai ușor. La noi chiar se învață carte. Acolo e mai, meh..mai treci. Eu am fost unul dintre cei norocoși.

CANCAN.RO: Cum a fost viața acolo și de ce te-ai întors?

Vanilla: A fost foarte diferită. E ceva ce vezi doar în filme, nu știu.. Ca în filmele americane, cu lockere, bullying, copii care se iau de tine.. „da-mi banii de prânz” și toate lucrurile pe care le vezi în filme. M-am întors pentru muzică.

CANCAN.RO: Vrei să mai pleci?

Vanilla: Nu aș mai pleca niciodată din România. Mereu am spus asta, chiar și când eram acolo. Toată lumea spune că traiul e mai bun în afară, dar pentru mine cel mai important este familia, oamenii de lângă tine și țara ta. Eu nu aș pleca niciodată din România.

CANCAN.RO: Spune-mi ce artist îți place de la noi.

Vanilla: De la noi din țară? Normal că o să fiu înclinat spre prietenii mei: Albert NBN, fratele meu, Badd G, care este sora mea. Sunt mulți artiști, Alessandra îmi place foarte mult. Vali Mironi, Coman, VS. Toți prietenii mei sunt cei mai tari!

CANCAN.RO: Te mai întreb un singur lucru și te las. Spune-mi o perioadă în care chiar ți-a fost greu.

Vanilla: Când m-am apucat de muzică și nu aveam suficiente resurse. Nu aveam bani de studio, de videoclipuri și de tot felul de costuri. Fiind un băiat de cartier, nu aveam sponsori sau susținători. A fost cea mai grea perioadă, dar, mulțumesc lui Dumnezeu, am reușit să trec peste toate obstacolele și acum suntem aici, la Beach, Please!

CANCAN.RO: Te ajută viața de cartier?

Vanilla: Da, 100%. Te scoate din foarte multe situații în care ai putea rămâne blocat dacă nu știi un pic de stradă și un pic de viață reală.

CANCAN.RO: Ce mesaj ai pentru cei care te iubesc?

Vanilla: Vă iubesc și eu! Veniți la Beach, Please!, veniți la concerte, ascultați „7 din 7” cu Alex Velea, de-abia am lansat melodia. Intrați pe YouTube, dați like, dați comentariu și distrați-vă!

VEZI ȘI: Selly vine cu explicații după ce Playboi Carti nu a mai ajuns la Beach, Please! Ce se va întâmpla cu biletele achiziționate

CITEȘTE ȘI: BEACH, PLEASE! 2026 continuă în forță: Ziua 1 a adus show-uri spectaculoase și o energie care a ținut festivalul viu până târziu în noapte