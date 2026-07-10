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BEACH, PLEASE! 2026 continuă în forță: Ziua 1 a adus show-uri spectaculoase și o energie care a ținut festivalul viu până târziu în noapte

De: Redacția CANCAN 10/07/2026 | 11:21
BEACH, PLEASE! 2026 continuă în forță: Ziua 1 a adus show-uri spectaculoase și o energie care a ținut festivalul viu până târziu în noapte
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După deschiderea oficială a stațiunii NIBIRU și un start spectaculos al ediției aniversare, Beach, Please! 2026 a continuat cu o primă zi de festival marcată de concerte memorabile, o atmosferă electrizantă și un public care a ales să rămână în festival până târziu în noapte, bucurându-se de întreaga experiență oferită de noua destinație de entertainment de pe litoral.

Artificiile care au deschis oficial seara au dat tonul unui program plin de energie, iar fiecare zonă din NIBIRU a prins viață prin muzică, lumină și experiențe dedicate participanților. De la scene și promenadă până la restaurante, zonele de activități și spațiile de relaxare, întreaga stațiune a devenit decorul unei seri trăite intens de public.

Pe scenele festivalului au urcat unii dintre cei mai apreciați artiști ai momentului, printre care Nemzzz, Apollored1, Xaviersobased, Prettifun, Alex Velea, întâmpinați cu entuziasm de fanii care au cântat și au dansat de la începutul concertelor până după miezul nopții. Energia publicului și interacțiunea dintre artiști și participanți au transformat fiecare show într-o experiență inedită, confirmând atmosfera unică pentru care Beach, Please! este cunoscut.

Din cauza condițiilor meteo care au afectat deplasarea artistului, concertul lui Playboi Carti nu a mai putut avea loc conform programului inițial și va fi reprogramat. Organizatorii lucrează împreună cu echipa artistului pentru stabilirea unei noi date și vor reveni cu informații suplimentare în cel mai scurt timp.

Festivalul continuă mâine cu un nou program de concerte și experiențe, iar pe scenele Beach, Please! vor urca Yeat, Ski Mask The Slump God, Jeleel, Rich Amiri, Ian x Azteca, alături de numeroși alți artiști români și internaționali. Prognoza meteo anunță vreme foarte bună pe litoral, condiții ideale pentru o nouă zi de festival la NIBIRU.

Beach, Please! 2026 continuă până pe 12 iulie la NIBIRU, Costinești, noua destinație de entertainment care va rămâne deschisă pe tot parcursul verii, cu festivaluri, concerte și experiențe dedicate tuturor generațiilor.

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