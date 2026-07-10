Vila construită de Aldo Gucci, scoasă la vânzare! La ce preț se vinde proprietatea de lux

Una dintre cele mai spectaculoase proprietăți rezidențiale din Roma a fost scoasă la vânzare, readucând în atenția publicului povestea unei locuințe care a aparținut celebrei familii Gucci. Construită de Aldo Gucci, unul dintre oamenii care au contribuit decisiv la transformarea brandului italian într-un simbol al luxului internațional, reședința reprezintă o combinație între rafinamentul arhitecturii clasice și confortul modern.

Proprietatea a fost proiectată ca locuință de familie și se întinde pe aproape un hectar de teren amenajat cu alei, arbori maturi și numeroase spații verzi. Domeniul include două corpuri de clădire complet independente, aspect care oferă multiple posibilități de utilizare, fie ca reședință exclusivistă, fie ca proprietate destinată găzduirii mai multor generații ale aceleiași familii.

La ce preț se vinde proprietatea de lux

Amplasată pe Via della Camilluccia, într-una dintre cele mai exclusiviste zone ale capitalei Italiei, vila este înconjurată de un parc privat generos, oferind intimitate și liniște într-un cartier recunoscut pentru proprietățile sale de prestigiu. Imobilul este listat la un preț de 11,5 milioane de euro și este considerat una dintre cele mai valoroase reședințe private disponibile în prezent pe piața imobiliară din Roma.

Interiorul impresionează prin dimensiunile generoase ale încăperilor și prin atenția acordată fiecărui detaliu arhitectural. Vila dispune de numeroase saloane elegante destinate recepțiilor și evenimentelor private, precum și de bucătării complet echipate la standarde profesionale. Spațiile de locuit includ zece dormitoare și 15 băi, fiecare amenajată într-un stil care păstrează eleganța caracteristică reședințelor de lux italiene.

Unul dintre cele mai spectaculoase elemente ale casei este scara interioară în spirală, considerată piesa centrală a designului. Stilul clasic al încăperilor este completat de finisaje moderne și soluții contemporane, rezultând un echilibru între patrimoniul arhitectural și cerințele actuale privind confortul.

Terasele ample completează imaginea unei proprietăți exclusiviste, oferind priveliști asupra cartierului și împrejurimilor. Un punct de atracție aparte îl reprezintă terasa de pe acoperiș, de unde poate fi admirat Altare della Patria, unul dintre cele mai emblematice monumente ale Romei, aflat în centrul istoric al orașului.

În exterior, proprietatea beneficiază de o piscină integrată armonios în peisajul grădinii, alături de zone dedicate relaxării și petrecerii timpului liber. Vegetația matură și aleile atent amenajate contribuie la atmosfera elegantă a domeniului, care și-a păstrat farmecul de-a lungul deceniilor.

Interesul pentru reședințele cu valoare istorică și cu legături directe cu personalități celebre rămâne ridicat pe piața imobiliară internațională.

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