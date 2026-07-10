Incendiu devastator într-o zonă turistică din Spania. Majoritatea morților ar fi străini

Cel puțin 11 persoane și-au pierdut viața în incendiul forestier izbucnit joi, 9 iulie, în Los Gallardos, Almería (3.110 locuitori), potrivit ultimului bilanț provizoriu actualizat de Consiliul Regional al Andaluziei. Alte 19 persoane sunt date dispărute.

În mai puțin de 24 de ore, incendiile de vegetație au ars sute de hectare de pădure în Spania. Consilierul interimar pentru Președinție, Sănătate și Situații de Urgență, Antonio Sanz, a precizat că peste 600 de persoane au fost evacuate din cauza incendiului. Victimele au fost surprinse de flăcările care s-au extins cu o viteză extremă, într-o zonă cu relief dificil și case răsfirate în mijlocul pădurii, fără posibilitatea ca unele persoane să se mai salveze din calea flăcărilor. Guvernul regional al Andaluziei precizează că 19 persoane nu au fost încă localizate.

Cel mai mare incendiu din istoria Andaluziei

Consilierul Antonio Sanz a explicat, în cadrul unei conferințe de presă ținută în dimineața zile de vineri, 10 iulie, că este vorba despre o situație care nu poate fi calificată decât drept „tragedie” și a precizat că există cel puțin 11 persoane decedate și încă o victimă care urmează să fie confirmată.

Una dintre victimele incendiului are cetățenie spaniolă, iar restul sunt turiști străini care locuiau în zonă. Consilierul a subliniat că decesele au avut loc în două locuri diferite, după ce victimele au decis, probabil prea târziu, să încerce să fugă pe o rută de evacuare care nu era cea indicată de autorități. Patru victime par să fie de naționalitate britanică, judecând după poziția volanului vehiculului.

„Celelalte șapte persoane făceau parte dintr-un grup de nouă persoane, dintre care două au supraviețuit. Șapte persoane au decedat; dintre acestea, se pare că una este de naționalitate spaniolă, iar restul ar putea fi, de asemenea, străini”, a precizat consilierul, care sugerează că ar putea fi belgieni sau britanici.

Incendiul de la Los Gallardos a devenit deja cel mai grav din istoria Andaluziei. La nivel național, cel mai tragic eveniment a fost cel de la Lloret de Mar (Girona) din august 1979, în care și-au pierdut viața 21 de persoane în cartierul Los Pinares. Urmează incendiul de la La Gomera din 1984, cu 20 de persoane decedate. După acestea, se află incendiul de la Riba de Saelices (Guadalajara), în care și-au pierdut viața 11 membri ai echipei de pompieri – în iulie 2005.

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