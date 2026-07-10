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Gabi Tamaș și-a uimit antrenorul după o noapte albă: „Vreau cel mai tare antrenament posibil”

De: Emanuela Cristescu 10/07/2026 | 14:39
Gabi Tamaș și-a uimit antrenorul după o noapte albă: „Vreau cel mai tare antrenament posibil”
Gabi Tamaș și-a uimit antrenorul după o noapte albă: „Vreau cel mai tare antrenament posibil”
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Gabi Tamaș (42 de ani) a fost mereu unul dintre cei mai nonconformiști fotbaliști ai României, iar poveștile despre el au devenit legendare în lumea sportului. De-a lungul carierei, fostul internațional a fost implicat în numeroase întâmplări savuroase, însă una dintre cele mai spectaculoase a fost povestită chiar de prietenul său, Dan Alexa.

Fostul antrenor și-a amintit episodul care l-a făcut să rămână cu gura căscată. Totul s-a petrecut în perioada în care cei doi colaborau la Astra Giurgiu, după o noapte în care Gabi Tamaș petrecuse până în zori.

Gabi Tamaș și-a uimit antrenorul după o noapte albă

Dan Alexa a povestit că a fost rugat să meargă personal la terasa unde se afla fotbalistul pentru a-l convinge să încheie petrecerea și să nu se prezinte la antrenamentul programat în dimineața următoare.

„Aveam antrenament, era într-o duminică, ceva de genul. Primesc un telefon: «Gabi e pe terasă, e mai binedispus, e foarte multă lume pe terasa aia, ar fi bine dacă te-ai duce tu și ai rezolva situația».

I-am zis că eu nu mă duc, mi-e foarte greu, îl cunosc. «Du-te, te rog eu, că e o situație mai specială». M-am dus. Terasa era plină, 100 de persoane, era terasă de vară, era vară. Gabi era undeva pe niște scaune, dansa, se simțea bine. Mă vede, vine la masă la mine, era 12.00, 13.00, ceva de genul.

Gabi Tamaș și-a uimit antrenorul după o noapte albă: „Vreau cel mai tare antrenament posibil”
Gabi Tamaș și-a uimit antrenorul după o noapte albă: „Vreau cel mai tare antrenament posibil”

Ca să înțelegi, pe la ora 05.00, noi tot împreună, dar cuminți, nu pe mese, era cu mine la masă. La un moment dat se golește terasa și îi zic: «Gabi, mâine la ora 9.00 avem antrenament, rugămintea mea ar fi să nu vii». La ora 05.00 plec de lângă el, plec în cameră. La ora 06.00, apel pierdut Gabi. La 06.15, apel pierdut, ora 07.00 apel pierdut. Nu am răspuns. Era clar că nu a dormit până la 07.00”, a povestit Dan Alexa.

Dan Alexa era convins că fundașul nu va mai apărea la baza de pregătire. Numai că, odată ajuns la stadion, a avut parte de un șoc. Fostul antrenor l-a văzut pe Gabi Tamaș relaxat, jucând table și a realizat imediat că planul de a-l ține departe de antrenament nu avea nicio șansă să funcționeze.

„Acum, eu mă duc la antrenament. La Astra Giurgiu, ca să ajungi în parcare e un culoar mare pe lângă tribună. Când intru în stadionul ăla nou, îl văd pe un scaun, se vedea doar el, eram departe unul de altul, îl văd și încep să tremur la volan. Zic: «Mamă, ce mă fac acum?». El juca table, juca table cu cel care tunde terenul.”, a povestit Dan Alexa în emisiunea „Furnicuțele”.

Nimeni n-a putut să-l oprească

Ceea ce a urmat l-a impresionat și mai tare. Deși primise recomandarea să meargă acasă și să se odihnească, Gabi Tamaș a insistat să participe la pregătire și chiar a cerut cel mai solicitant antrenament.

„După ce parchez mașina, mă dau jos și îi spun: «Gabi, hai să vorbim în birou». Se ridică, se pune în fața mea în birou. El, neașteptat de bine, clar, lucid, foarte ok. Îi zic: «Gabi, du-te acasă! Avem o înțelegere». «Te rog eu, ești nebun? Vreau să mă antrenez azi», îmi zice. I-am spus să facă o alergare ușoară și îmi spune așa, mi-a rămas în cap, e definitoriu pentru el: «Dacă azi fac ușor, eu sâmbătă nu pot să joc. Nu îmi revin, trebuie să fac cel mai tare antrenament posibil».

A început antrenamentul, alerga primul, două ture în fața la toți și striga la ăștia: «Bă, eu am băut toată noaptea, alergați, transpirați!». Deci, ăsta e Gabi Tamaș”, a mai spus Dan Alexa.

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