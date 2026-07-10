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Gabi Tamaș a încercat să producă alcool la Survivor. Experimentul făcut cu o nucă de cocos

De: Andreea Stăncescu 10/07/2026 | 12:29
Gabi Tamaș a încercat să producă alcool la Survivor. Experimentul făcut cu o nucă de cocos
Gabi Tamaș a încercat să producă alcool în junglă / Sursa foto: Captură Antena 1
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După cinci luni petrecute în condiții extreme, Gabi Tamaș a reușit să câștige marele premiu la Survivor, demonstrând că poate face față celor mai dificile provocări. Pe parcursul competiției, fostul fotbalist a trecut prin numeroase încercări, de la lipsa confortului și a alimentelor, până la probe solicitante și momente de epuizare care l-au făcut să experimenteze metode de a produce alcool.

Câștigătorul Survivor și-a amintit de unul dintre cele mai neobișnuite experimente pe care le-a încercat în timpul competiției. Dorul de micile plăceri de acasă l-a determinat să caute o soluție improvizată pentru a obține alcool, folosindu-se de resursele pe care le avea la dispoziție în junglă.

Gabi Tamaș a încercat să producă alcool în Republica Dominicană

Convins că ideea sa ar putea funcționa, Gabi Tamaș a pus în practică planul și a așteptat cu răbdare rezultatul. Însă lucrurile nu au evoluat așa cum își imaginase, iar încercarea nu s-a încheiat cu succes. Fostul concurent spune că, în acel moment, era sigur că descoperise metoda potrivită și că experimentul avea toate șansele să reușească.

Gabi Tamaș
Foto: Captură Antena 1

Privind acum în urmă, Gabi Tamaș se amuză de întreaga situație și recunoaște că lipsurile din competiție îi făceau pe concurenți să găsească tot felul de soluții ingenioase pentru a-și face viața mai ușoară în Republica Dominicană.

„Am stat fără alcool. Am lăsat-o la fermentat (nuca de cocos n.r), cum lași un fruct la fermentat. Nu am avut țoi, nu am avut cană. Deci, am pus-o la fermentat când a venit Olga în competiție și am lăsat-o vreo lună de zile, după care am gustat, mi s-a părut așa puțin oțet, deci se acrise puțin și îmi rămânea un gust de vin. Procesul era bun. Trebuia să o mai las, am lăsat-o până la sfârșit, dar nu am mai gustat”, a mărturisit Gabi Tamaș, în emisiunea „Furnicuțele” cu Denise Rifai.

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