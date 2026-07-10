Gabi Tamaș a încercat să producă alcool la Survivor. Experimentul făcut cu o nucă de cocos

După cinci luni petrecute în condiții extreme, Gabi Tamaș a reușit să câștige marele premiu la Survivor, demonstrând că poate face față celor mai dificile provocări. Pe parcursul competiției, fostul fotbalist a trecut prin numeroase încercări, de la lipsa confortului și a alimentelor, până la probe solicitante și momente de epuizare care l-au făcut să experimenteze metode de a produce alcool.

Câștigătorul Survivor și-a amintit de unul dintre cele mai neobișnuite experimente pe care le-a încercat în timpul competiției. Dorul de micile plăceri de acasă l-a determinat să caute o soluție improvizată pentru a obține alcool, folosindu-se de resursele pe care le avea la dispoziție în junglă.

Gabi Tamaș a încercat să producă alcool în Republica Dominicană

Convins că ideea sa ar putea funcționa, Gabi Tamaș a pus în practică planul și a așteptat cu răbdare rezultatul. Însă lucrurile nu au evoluat așa cum își imaginase, iar încercarea nu s-a încheiat cu succes. Fostul concurent spune că, în acel moment, era sigur că descoperise metoda potrivită și că experimentul avea toate șansele să reușească.

Privind acum în urmă, Gabi Tamaș se amuză de întreaga situație și recunoaște că lipsurile din competiție îi făceau pe concurenți să găsească tot felul de soluții ingenioase pentru a-și face viața mai ușoară în Republica Dominicană.

„Am stat fără alcool. Am lăsat-o la fermentat (nuca de cocos n.r), cum lași un fruct la fermentat. Nu am avut țoi, nu am avut cană. Deci, am pus-o la fermentat când a venit Olga în competiție și am lăsat-o vreo lună de zile, după care am gustat, mi s-a părut așa puțin oțet, deci se acrise puțin și îmi rămânea un gust de vin. Procesul era bun. Trebuia să o mai las, am lăsat-o până la sfârșit, dar nu am mai gustat”, a mărturisit Gabi Tamaș, în emisiunea „Furnicuțele” cu Denise Rifai.

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