Metrorex testează noi reguli pentru biciclete și trotinete în perioada 15 iulie –15 septembrie

Reprezentanții companiei Metrorex vin cu vești bune pentru o categorie de călători. Este vorba despre lansare unui proiect-pilot prin care se va extinde intervalul orar în care este permis accesul la metrou cu biciclete și trotinete.

În perioada 15 iulie – 15 septembrie, Metrorex demarează un proiect-pilot adresat călătorilor care se deplasează cu bicicleta sau trotineta. Accesul cu aceste mijloace de transport va fi permis într-un nou interval orar, în zilele lucrătoare.

Metrorex, proiect-pilot pentru biciclete și trotinete

Pe lângă intervalul deja prevăzut de lege (20:00 – 23:00), timp de două luni, noul interval orar este de 11:00 – 14:00, de luni până vineri, între cele două mari vârfuri de trafic din București, astfel încât să le permită călătorilor să se deplaseze rapid fără a depinde de mașină. În weekend și în zilele de sărbătoare legală, accesul la metrou cu aceste mijloace de transport este permis pe tot parcursul zilei.

„Metrorex anunță lansarea unui proiect-pilot destinat utilizatorilor de biciclete și trotinete. În perioada 15 iulie – 15 septembrie 2026, în zilele lucrătoare, este permis accesul cu bicicletele/trotinetele în rețeaua de metrou și în intervalul orar 11:00 – 14:00, pe lângă intervalele deja prevăzute în regulament, 20:00 – 23:00, respectiv permanent în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale. Alegerea metroului pentru deplasările zilnice contribuie la reducerea traficului și a poluării, oferind, în același timp, o soluție rapidă, sigură și eficientă de transport”, se arată într-un comunicat al companiei.

Transportul cu biciclete și trotinete se va face exclusiv în primul vagon, în sensul de mers al trenului, în spațiul amenajat din spatele cabinei mecanicului. Prin acest proiect-pilot, Metrorex își propune să încurajeze utilizarea metroului, cât și a mijloacelor de transport cu impact redus asupra mediului.

Potrivit regulamentului Metrorex, posesorii de biciclete au prioritate la utilizarea lifturilor din stații pentru a coborî în stație, cu condiția de a nu bloca accesul persoanelor cu dizabilități sau al părinților cu cărucioare. De asemenea, lege interzice accesul la metrou al bicicletelor de tip transport marfă sau livrări de mâncare (ex: Glovo/Bolt).

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