Oferta de angajare de la Metrorex a creat isterie printre români. Ce s-a întâmplat când s-au prezentat pentru job

Un val de interes fără precedent s-a creat în ultimele zile în jurul unor informații care circulau intens pe rețelele sociale și în diverse grupuri online, potrivit cărora ar fi disponibile zeci de posturi în cadrul rețelei de metrou din București. Perspectiva unui loc de muncă stabil, asociat cu beneficii atractive și un program redus, a determinat sute de persoane să se prezinte pentru depunerea documentelor necesare.

Zona din apropierea stației Piața Unirii 1 a devenit neîncăpătoare încă de la primele ore ale dimineții. Tineri aflați la început de carieră, persoane aflate în căutarea unei reconversii profesionale, dar și oameni care își doreau un loc de muncă sigur în sectorul public au format cozi impresionante, convinși că participă la un proces de recrutare pentru viitoare posturi de casieri și controlori de acces.

Ce surpriză au primit persoanele care au vrut să se angajeze la metrou

Interesul a fost alimentat de informații care promiteau salarii atractive încă de la angajare, beneficii suplimentare și posibilitatea unei creșteri constante a veniturilor odată cu acumularea vechimii în muncă. În plus, ideea unei stabilități profesionale pe termen lung a reprezentat unul dintre principalele motive pentru care atât de mulți oameni au răspuns apelului.

Situația s-a schimbat însă radical în momentul în care candidații au aflat că procedura la care participau nu avea legătură cu o campanie de recrutare organizată de operatorul de transport subteran. În realitate, documentele erau colectate pentru înscrierea la cursuri de calificare profesională destinate pregătirii viitorilor casieri.

Programul de formare urma să fie organizat de o structură sindicală care deține un centru acreditat pentru pregătire profesională. Participanții nu primeau garanția unui loc de muncă și nici acces direct la o eventuală angajare ulterioară. La finalul cursurilor, aceștia urmau să obțină doar o diplomă de calificare care le-ar putea fi utilă în cazul unor concursuri viitoare, dacă astfel de posturi vor fi scoase vreodată la concurs.

Dezamăgirea a fost cu atât mai mare cu cât mulți dintre cei prezenți au aflat abia la fața locului că angajările în cadrul companiei de transport sunt practic blocate. Instituția se află sub incidența unor măsuri bugetare restrictive care au dus la suspendarea recrutărilor și la anularea procedurilor de ocupare a posturilor începute anterior.

În contextul actual, posibilitatea organizării unor concursuri ample de angajare este extrem de redusă. Restricțiile impuse sectorului public au afectat inclusiv companiile de stat din domeniul transporturilor, unde ocuparea posturilor vacante este permisă doar în situații excepționale și după aprobări speciale.

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