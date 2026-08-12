Denise Rifai a fost sau nu concediată? Anunțul oficial făcut de Antena

Începând din această toamnă, Cătălin Măruță va prezenta emisiunea „Furnicuțele” în locul lui Denise Rifai. Moderatoarea a fost înlocuită după doar 5 luni de la debutul proiectului pe micile ecrane, iar întrebările de pe buzele tuturor este dacă a fost sau nu concediată. Antena 1 a deslușit misterul.

Cătălin Măruță a semnant cu Antena 1 și se alătură echipei emisiunii „Furnicuțele”. Schimbarea vine după doar 5 luni de la debutul emisiunii pe micile ecrane, iar speculațiile din spațiul public au sugerat că plecarea lui Denise Rifai nu ar fi fost una voluntară, ci o decizie bruscă sau, altfel spus, o concediere.

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Antena 1 a anunțat oficial înlocuirea lui Denise Rifai de la cârma emisiunii „Furnicuțele”, însă aceasta nu va pleca de tot din trust. Potrivit comunicatului emis de postul TV, ea va continua colaborarea cu Antena, urmând să se implice într-un nou proiect – demontând astfel zvonurile referitoare la o posibilă concediere.

„Scamă și Blană vor avea un nou coleg: Cătălin Măruță se alătură echipei emisiunii și, împreună cu cele două Furnicuțe, dar și cu responsabilii cu starea de bine, Ciucă și Oase, vor trece invitații prin filtrele celor mai neașteptate întrebări și provocări, din această toamnă. Denise Rifai va dezvolta un nou proiect în cadrul trustului”, a fost mesajul Antenei 1.

După o binemeritată pauză de la televiziune, Cătălin Măruță și-a anunțat revenirea pe micile ecrane. Într-un mesaj pe social media, acesta s-a arătat extrem de încrezător și entuziasmat de noul contract cu Antena Group, punctând că resimte din plin emoțiile noului început.

„Ei bine… cred că a venit momentul să vă spun. 😊 M-ați întrebat foarte des în ultimele luni: „Când te întorci la TV?” Se pare că răspunsul este: acum. ❤️ Din această toamnă începe pentru mine o poveste nouă: „Furnicuțele”, la Antena 1. După 18 ani într-un ritm zilnic, am simțit că am nevoie de o perioadă în care să am mai mult timp pentru familie, pentru copii, pentru mine și pentru proiectele pe care le-am tot amânat. Și mi-a prins tare bine. De aceea mă bucur că această nouă aventură vine într-o formulă care mi se potrivește: divertisment, oameni cu care abia aștept să lucrez și un program care îmi permite să înregistrez emisiunile și să păstrez în continuare timpul pe care mi l-am dorit pentru familie și pentru celelalte proiecte ale mele. Mi-a fost dor de televiziune. Dar cred că, mai ales, mi-a fost dor de întâlnirea cu voi. ❤️ Așa că… ne vedem din nou la TV! De data asta, la „Furnicuțele”, la Antena 1. 🐜❤️ Un nou început. Și am emoții.”, a scris Cătălin Măruță pe Facebook

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