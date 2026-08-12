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Un feribot ce transporta peste 100 de oameni a luat foc. Autoritățile au intervenit de urgență

De: Andreea Stăncescu 12/08/2026 | 12:05
Un feribot ce transporta peste 100 de oameni a luat foc. Autoritățile au intervenit de urgență
Un feribot plin cu pasageri a luat foc / Sursa foto: Profimedia
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Un feribot care transporta peste 100 de persoane din Bali către o insulă învecinată a luat foc în timpul traversării, declanșând o amplă operațiune de salvare. Incidentul s-a produs miercuri, în Strâmtoarea Lombok, iar autoritățile indoneziene au mobilizat mai multe ambarcațiuni pentru evacuarea pasagerilor și a membrilor echipajului.

Feribotul „Putri Yasmin” a plecat din Bali către Lombok când, în primele ore ale dimineții, un incendiu a izbucnit la bord. Deocamdată, cauza focului nu a fost stabilită oficial. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, flăcările ar fi pornit de la un camion transportat pe puntea navei.

Sursa foto: Profimedia

Peste 100 de oameni au fost salvați

La bord se aflau mai multe persoane decât estimarea inițială de aproximativ 100 de pasageri. Autoritățile locale verifică numărul exact, după ce au fost vehiculate cifre diferite. Potrivit unei estimări, feribotul transporta 114 persoane, în timp ce șeful autorității portuare locale a indicat un total de 131 de persoane, dintre care 114 pasageri și 17 membri ai echipajului.

Operațiunea de evacuare a început rapid, iar oamenii au fost transferați pe alte nave. La intervenție a participat inclusiv o ambarcațiune a marinei indoneziene, alături de un alt feribot. Echipajele de salvare au rămas în zonă pentru a se asigura că toate persoanele aflate la bord sunt recuperate.

Până la momentul transmiterii informațiilor disponibile, autoritățile nu raportaseră persoane decedate în urma incendiului. Un elicopter a fost trimis pentru supravegherea zonei și pentru sprijinirea operațiunilor de salvare.

Transportul maritim este esențial în Indonezia, țară formată din mii de insule, însă accidentele navale sunt frecvente. În ultimele săptămâni, alte incidente grave au provocat victime, ceea ce a readus în atenție problemele legate de siguranța transportului pe mare.

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