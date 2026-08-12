Ultimele trei ispite masculine au fost prezentate. Lista completă a cuceritorilor din noul sezon Insula Iubirii

Insula Iubirii revine pe micile ecrane în mai puțin de o lună. Zece ispite masculine au acceptat să meargă în Thailanda pentru a testa relațiile concurenților. Producătorii au completat săptămâna aceasta lista cu bărbații care vor face ravagii pe insulă.

Insula Iubirii este unul dintre cele mai așteptate show-uri din România. Cuplurile pășesc în Thailanda pentru a-și testa relația, astfel că un rol important îl au ispitele. Săptămâna aceasta, producătorii emisiunii au prezentat șapte ispite masculine, iar acum lista este completată de ultimii trei seducători. Surpriza cea mai mare este că unul dintre ei este un nume cunoscut în rândul fanilor formatului.

Ultimele trei ispite masculine de la Insula Iubirii

Toată lumea îl cunoaște, mai ales că a avut o relație cu una dintre fostele ispite feminine ale emisiunii. Relația lor a fost foarte discutată în mediul online, însă flacăra dintre ei s-a stins. Acesta a acceptat din nou provocarea tentației.

Este vorba de Cătălin Brînză. El are 36 de ani, este director de retail al unui brand românesc în Marea Britanie. A participat în sezonul trecut, iar acum revine cu zâmbetul pe buze și cu gândul să se bucure de fiecare clipă.

Pentru mine, este o experiență de nedescris. Nu pot să-mi exprim în cuvinte ceea ce simt acum o oportunitate și o dorință mare de a fi prezent în acest sezon, a declarat Cătălin Brînză.

Al doilea cuceritor este Dima Roșca, în vârstă de 33 de ani. Acesta are o carieră impresionantă în sport, fiind campion, dar și fondator al Pole Dance Academy. El este convins că este momentul perfect să își facă apariția la un astfel de show, afirmând:

Mi-am dat seama că ar putea fi o experiență wow. Știu că am ceva al meu și sper să aduc ceva nou în această emisiune.

Și ultimul, dar nu cel din urmă, este Mirel Gheorghe. Este cel mai tânăr participant, având doar 25 de ani, antreprenor în mai multe domenii, iar zâmbetul său și starea sa permanentă de bine vor aduce un plus sezonului X.

Mă simt foarte bine. Cine nu are emoții, nu e om. Până la urmă, și emoțiile dacă știi să le faci constructive, pot să fie în favoarea noastră, a transmis el.

Lista completă a ispitelor masculine

Acum lista ispitelor masculine este completă: Narcis, Vlad, Alberto, George, Iulian, Daniel, Eduard, Cătălin, Dima și Mirel sunt gata să le întâlnească pe fetele din cuplurile participante în noul sezon. Ce povești se mai scrie vom afla cu toții din data de 4 septembrie.

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Primele trei ispite masculine de la Insula Iubirii 2026. Show-ul revine din septembrie