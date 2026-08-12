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Ramona Olaru, mai vulnerabilă ca niciodată. Vedeta a mărturisit că a fost rănită

De: Denisa Crăciun 12/08/2026 | 13:01
Ramona Olaru, despre momentele când a fost rănită/ sursa foto: captură video
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Ramona Olaru s-a postat în mediul online, așa cum rar o face. Ea a fost mai vulnerabilă ca niciodată și a mărturisit că a fost rănită de mai multe ori. În plus, a spus ce și-ar dori, de fapt, de la un bărbat.

Ramona Olaru este una dintre cele mai cunoscute și apreciate asistente TV din România. Deși este mereu energică, pozitivă și cu zâmbetul pe buze, de această dată, vedeta s-a afișat așa cum rar o face. Aceasta a apărut în mediul online într-o ipostază vulnerabilă, în care își expune gândurile fără nicio ezitare. Asistenta de la Neatza a mărturisit că a fost rănită și că uneori și-ar dori doar să nu mai fie în control.

Ramona Olaru a mărturisit că a fost rănită

Vedeta de la Antena 1 își ocupă timpul cu diverse activități, de la sport până la cursuri de actorie. Recent, a împărtășit cu fanii ei un monolog care, după cum spune chiar ea, o reprezintă. Cuvintele rostite de Ramona Olaru scot la suprafață durerea pe care o simte în urma momentelor în care a fost rănită, dar și ipostaza femeii dure care își dorește din când în când să fie vulnerabilă.

Toată forța asta vine dintr-un mare: «Nu mai vreau să fiu rănită niciodată. Nici de oameni, nici de familie, nici de prieteni, nici de iubiți, de absolut nimeni». Și, în timp, mi-am construit pereți din sarcasm, din glume bune, diplome, rochii scumpe, să fiu sigură că nu intră nimeni, și a funcționat. Dar, uneori, noaptea, mi-aș dori să pot… Mi-aș dori să pot lăsa garda jos, fără să pierd teren, a spus Ramona Olaru, pe Instagram.

În continuarea monologului, Ramona Olaru a vorbit despre bărbatul pe care și-l dorește. Ea a spus că are nevoie doar de cineva care să îi fie alături, dar care să nu o țină foarte strâns. În plus, nu vrea ca viitorul partener să se simtă inferior doar pentru că este o persoană sinceră și directă.

Am nevoie de cineva care să fie, am nevoie de cineva care să mă țină, dar să nu mă țină strâns. Am nevoie de cineva care să nu se simtă inferior doar pentru că am vorbele la mine și pentru că spun de fiecare dată ce gândesc (…) Aș vrea măcar o dată în viață să nu mai fiu în control, să nu mai negociez iubirea, a mai adăugat ea.

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Artista din România cu care fostul Ramonei Olaru s-a pozat. Fanii au reacționat!

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