Ce a făcut Cătălin Măruță cu 3 zile înainte să anunțe că va fi noul prezentator al emisiunii „Furnicuțele” de la Antena 1

Cătălin Măruță se întoarce pe micile ecrane. Acesta a acceptat provocarea de a modera emisiunea de pe Antena 1, „Furnicuțele”. Anunțul a venit pe neașteptate chiar de la el, dar și de la fosta prezentatoare Denise Rifai.

Cu câteva zile înainte ca noul prezentator al emisiunii „Furnicuțele” să anunțe schimbarea, Cătălin Măruță a petrecut alături de copii. El a fost prezent la festivalul UNTOLD, care a avut loc zilele trecute la Cluj și a postat în mediul online imagini inedite. Mai mult decât atât, a povestit despre experiența pe care a avut-o acolo, ce artistă și-a dorit Eva, fiica lui, să vadă, dar și de ce Andra nu a fost prezentă. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ce a făcut Cătălin Măruță cu 3 zile înainte să anunțe că va fi noul prezentator al emisiunii „Furnicuțele”

Cătălin Măruță este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați prezentatori din România. Tocmai din acest motiv, i-a luat locul lui Denise Rifai, iar din toamnă va aduce telespectatorilor un show incredibil, alături de echipa „Furnicuțele”. Însă, cu trei zile înainte să anunțe că va fi noul moderator, acesta a fost plecat din oraș, mai exact în Cluj, acolo unde s-a distrat la festivalul UNTOLD.

El a plecat alături de Eva și David, cei doi copii ai săi. Cea mică și-a dorit foarte mult să ajungă la concertul Zarei Larsson, iar tatăl ei i-a făcut pe plac. Prin intermediul unui mesaj publicat în mediul online, Cătălin Măruță a mărturisit că a fost prima sa experiență la festival, astfel că va rămâne în amintirea sa un moment unic. De asemenea, alături de ei a fost și Radu Ciucă, care face parte și el din „Furnicuțele”.

Prima mea experiență la UNTOLD. Și cred că n-aș fi putut să o trăiesc mai frumos decât alături de Eva și David. Am venit în primul rând pentru ei: Eva și-a dorit tare să o vadă pe Zara Larsson, David pe IDK, iar eu m-am bucurat să-i văd pe ei fericiți și să mă las prins de toată energia de aici. Mii de oameni, muzică, emoție și o atmosferă incredibilă. Dar, dincolo de toate, pentru mine rămâne bucuria de a mai aduna o amintire frumoasă alături de copiii mei. Până la urmă, momentele astea simple, trăite împreună, sunt cele care rămân, a scris Cătălin Măruță, pe Instagram.

De ce nu a fost Andra împreună cu Cătălin Măruță la UNTOLD

Prezentatorul TV a mărturisit în aceeași postare că Andra nu a fost alături de ei, pentru că a avut de susținut un concert la Chișinău. Totuși, ca dorul să fie alinat au vorbit prin apel video.

Ne-a lipsit tare Andra, care a avut concert la Chișinău, dar am avut-o cu noi pe video, a conchis el.

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