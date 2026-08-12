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Primele imagini cu Cătălin Măruță la Antena 1: ”A venit momentul să vă spun”

De: Andreea Stăncescu 12/08/2026 | 13:48
Primele imagini cu Cătălin Măruță la Antena 1: ”A venit momentul să vă spun”
Primele imagini cu Cătălin Măruță / Sursa foto: Social media
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Cătălin Măruță începe o nouă etapă profesională după ce a semnat cu Antena 1 și urmează să prezinte emisiunea „Furnicuțele”. Prezentatorul revine astfel pe micul ecran după câteva luni de pauză și va putea fi urmărit din această toamnă în noul sezon al show-ului.

Pentru a marca începutul colaborării, Cătălin Măruță a realizat și primele fotografii pentru noul proiect. Prezentatorul apare într-o ținută casual, formată din pantaloni crem, un tricou alb, o geacă kaki, iar în picioare are o pereche de adidași albi. adoptând un look relaxat pentru noua etapă din cariera sa.

Primele imagini realizate pentru „Furnicuțele” marchează oficial începutul unei noi perioade pentru Cătălin Măruță. Prezentatorul se declară entuziasmat de echipa cu care va lucra și de întâlnirea cu publicul, iar noul sezon este programat pentru această toamnă.

Sursa foto: Instagram

Primele imagini cu Cătălin Măruță

Cătălin Măruță spune că această revenire este una specială, mai ales după cei 18 ani în care a lucrat într-un ritm zilnic în televiziune. Perioada de pauză i-a oferit ocazia să petreacă mai mult timp alături de familie, să se ocupe de proiectele online și să își acorde timp pentru lucrurile pe care le amânase.

Noul format de la Antena 1 îi oferă, potrivit prezentatorului, posibilitatea de a reveni în televiziune fără să renunțe la echilibrul pe care l-a câștigat în ultimele luni. Emisiunile vor fi înregistrate, ceea ce îi permite să își organizeze mai ușor timpul și să continue celelalte proiecte.

„M-ați întrebat foarte des în ultimele luni: „Când te întorci la TV?” Se pare că răspunsul este: acum. Din această toamnă începe pentru mine o poveste nouă: „Furnicuțele”, la Antena 1.

După 18 ani într-un ritm zilnic, am simțit că am nevoie de o perioadă în care să am mai mult timp pentru familie, pentru copii, pentru mine și pentru proiectele pe care le-am tot amânat. Și mi-a prins tare bine.

De aceea mă bucur că această nouă aventură vine într-o formulă care mi se potrivește: divertisment, oameni cu care abia aștept să lucrez și un program care îmi permite să înregistrez emisiunile și să păstrez în continuare timpul pe care mi l-am dorit pentru familie și pentru celelalte proiecte ale mele”, a declarat Cătălin Măruță, pe rețelele de socializare.

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