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El este Alexandru, tânărul de 26 de ani care a murit în accidentul din Brașov. Urma să își serbeze ziua

De: Irina Vlad 12/08/2026 | 13:35
El este Alexandru, tânărul de 26 de ani care a murit în accidentul din Brașov. Urma să își serbeze ziua
El este Alexandru, tânărul de 26 de ani care a murit în accidentul din Brașov. Urma să își serbeze ziua/ sursă foto: captură video
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Un grav accident s-a produs noaptea trecută în centrul orașului Brașov. Doi oameni au murit și un alt om a fost grav rănit, după ce o mașină a intrat într-un grup de pietoni. Alexandru este unul dintre tinerii care au murit. Peste 10 zile urma să își serbeze ziua de naștere. 

Tragedie de nedescis în familia lui Alexandru, tânărul de 26 de ani care și-a pierdut viața în accidentul din centrul vechi al orașului Brașov. Reamintim că incidentul a avut loc marți noapte (12 august) pe strada Mureșenilor din Brașov.

Un șofer de 50 de ani a sărit peste un sens giratoriu și a intrat cu viteză într-un grup de tineri de pe trotuar. Un turist de 34 de ani din Germania și Alexandru, în vârstă de 26 de ani, au murit pe loc, în timp ce o a treia persoană a fost rănită grav. Potrivit presei locale, șoferul ar fi suferit o criză de epilepsie la volan.

Alexandru a fost spulberat pe trotuar

Viața lui Alexandru a fost spulberată într-o secundă, cu doar 10 zile înainte să își sărbătorească ziua de naștere. Ceea ce trebuia să fie un moment de bucurie s-a transformat într-un coșmar pentru prietenii, familia și iubita acestuia, care se pregătesc acum de înmormântare. Iubita tânărului a încărcat pe social media o ultimă fotografie cu Alexandru și un mesaj de adio: „Drum lin spre cer iubirea mea. Îngerii să te aibă în paza lor”. 

Fotografia postată pe social media de iubita lui Alexandru/ sursă foto TikTok

De asemenea, într-un mesaj pe Facebook, mama iubitei sale pare să fie încă în stare de șoc. Ea a transmis un mesaj plin de regrete și durere.

„Copile ce drum ai avut și ce blestem te-a urmărit de ai plecat așa tânăr? Aveai planuri, vise și un drum lung in fata și o fată ce te iubește până la cer și înapoi. Drum lin și plin de lumină copile”, a transmis mama iubitei sale.

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