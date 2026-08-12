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Ai programat vacanța în Italia? Iată la ce trebuie să fii atent, după 15 august

De: Denisa Crăciun 12/08/2026 | 14:15
Ai programat vacanța în Italia? Iată la ce trebuie să fii atent, după 15 august
Recomandări vacanță Italia după 15 august/ sursa foto:pexels
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Italia este una dintre cele mai căutate destinații de vacanță. Mii de turiști ajung anual acolo, însă în următoarea perioadă va fi aproape blocată. În data de 15 august, italienii celebrează o sărbătoare importantă care ar putea pune probleme vizitatorilor.

Anual, în data de 15 august, italienii sărbătoresc Ferragosto, una dintre cele mai importante sărbători. Aceasta coincide cu Adormirea Maicii Domnului și este un bun prilej pentru localnici să plece în vacanțe.

Totodată, turiștii care ajung în weekend-ul în care se celebrează sărbătoarea vor avea parte de o experiență pur italienească. Cu toate acestea, este esențial să știe că vacanța lor ar putea fi perturbată din cauza faptului că majoritatea orașelor mari devin pustii.

Activitatea din Italia încetinește în perioada Ferragosto

Pentru italieni, data de 15 august este punctul culminant al verii și al concedilor. Tocmai din acest motiv, marile orașe ar putea fi pustii, însă zonele de coastă sau cele montane ar putea fi mult mai aglomerate. Atracțiile turistice importante rămân deschise, dar restaurantele de familie, atelierele tradiționale și serviciile de cartier vor fi închise, pentru că majoritatea pleacă în vacanță.

Atelierele de reparații, croitoriile și sucursalele bancare pot fi și ele închise în perioada următoare. În ceea ce privește supermarketurile și mijloacele de transport, ele vor funcționa, însă ar putea avea un program mai scurt. Pe de altă parte, restaurantele și pizzeriile din zonele turistice, hotelurile, muzeele și atracțiile importante rămân deschise. La masa de prânz, vizitatorii trebuie să știe că proprietarii închid pentru a se putea relaxa. De asemenea, farmaciile nu se închid și vor funcționa prin rotație.

Recomandări pentru turiști

Cei care își planifică vacanța în Italia pentru perioada următoare pot întâmpina neplăceri provocate de această sărbătoare. De aceea, experții în turism recomandă rezervările din timp pentru masa de la restaurant, dar și să își facă provizii de apă și mâncare. În plus, trebuie să verifice cu atenție programul autobuzelor, al obiectivelor turistice și chiar al farmaciilor din zonă.

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