Răsturnare de situație în cazul accidentului din Brașov. Ce s-a întâmplat cu șoferul, cu puțin timp înainte

Apar noi detalii despre circumstanțele în care s-ar fi produs accidentul din Brașov. Un turist din Germania și un tânăr de 26 de ani au murit după ce au fost spulberați pe trotuar de o mașină scăpată de sub control. Ce s-ar fi întâmplat cu șoferul acesteia înainte de impact?

Incidentul a avut loc marți noapte, în centrul orașului Brașov, pe strada Mureșenilor. Un autoturism scăpat de sub control a intrat în plin trei oameni care se deplasau pe trotuar. Un turist din Germania, și Alexandru, un tânăr de 26 de ani din Piatra Neamț, au murit pe loc. A treia persoană, tot un turist german, a scăpat cu viață, însă a fost grav rănit și transportat la spital.

Ce s-ar fi întâmplat cu șoferul din Brașov înainte de accident

Potrivit presei locale, autoturismul scăpat de sub control era condus de un bărbat din Brașov, în vârstă 50 de ani, care ar fi suferit o criză de epilepsie la volan. Acesta a pierdut controlul direcției de deplasare, a sărit peste un sens giratoriu apoi a intrat în plin în pietonii de pe trotuar. Anchetatorii au stabilit că șoferul nu consumase alcool sau droguri.

„Din primele date obținute de echipa de cercetare prezentă la fața locului se pare că un bărbat, de 50 de ani, care se afla la volanul unui autoturism Duster, pe care îl conducea pe strada Lungă către strada Mureșenilor, în zona intersecției cu sensul giratoriu, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a urcat cu vehiculul pe spațiul verde al acestuia, după care a rulat cu vehiculul pe trotuarul drept al sensului de mers de pe strada Mureșenilor, unde a acroșat trei pietoni”, au anunțat reprezentanții IPJ Brașov.

Momentul accidentului a fost surprins de camerele de supraveghere stradale, imagini care vor fi esențiale pentru aflarea cauzelor și circumstanțelor exacte ale accidentului. Între timp, familia lui Alexandru, tânărul de 26 de ani spulberat pe trotuar, trăiește un coșmar greu de imaginat.

Moartea prematură și fulgerătoare a lui Alexandru lasă în urmă o familie distrusă de durere și zeci de planuri spulberate. Tânărul urma să își serbeze ziua de naștere peste 10 zile, iar în loc de petrecere, cei dragi se pregătesc acum de înmormântare.

El este Alexandru, tânărul de 26 de ani care a murit în accidentul din Brașov. Urma să își serbeze ziua

El este Casian, polițistul de la Penitenciarul Gherla care a murit în accidentul cumplit din Pasul Avrig. Avea doar 36 de ani