BANCUL ZILEI | Ce faci dacă te doare genunchiul

Este miercuri, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești întreaga zi.
Mă doare genunchiul:
America: Du-te la ortoped
Germania: Du-te la ortoped
Italia: Du-te la ortoped
Australia: Du-te la ortoped
România: O să plouă azi
Discuția din toiul nopții
– Hai că mai vorbim mâine că eu la 6 trebuie să mă dau jos din pat.
– Eu mă dau jos din pat la 3 și nu mă mai plâng.
– Ești nebun? De ce la 3?
– Păi mereu zic unu, doi și la trei mă dau jos din pat, tu de ce dracu numeri până la 6?
La Mamaia
Gheorghe şi Maria la Mamaia:
– No, Mărie, dragă, hai mai iute că am găsit un loc liber pă plajă, aci aproape de apă! strigă Gheorghe, asudat tot.
– Vin amu, Gheorghe, vin! Da’ ia seamă, nu-s cam scumpe șezlongurile astea cu umbrelă de stuf?
— Apăi, am întrebat pe băiatul ăla de la bar și o zis că-i o sută de lei pe zi. Ne dă și-o apă caldă inclusă.
― No, și tu i-ai dat banii, Gheorghe? Că doar noi stăm numa’ două ceasuri, nu toată ziua!
— Păi nu i-am dat, Mărie, că m-am socotit eu bine în mintea mea de ardelean.
— Și ce-ai făcut, măi omule, unde stăm amu?
— No, i-am dat numa’ zece lei și i-am zis că eu nu stau pe șezlong, numa’ mă țin de marginea lui cu mâna și stau în picioare!
Bubulina geloasă
– Bulă, de ce zici că sunt geloasă?
– Bubulino, ești cea mai geloasă femeie din lume.
– Dovedește!
– Mai ții minte când ne-am căsătorit, ce scandal mi-ai făcut la starea civilă, pe motiv că nu sunt cu tine în poza din buletin?!
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