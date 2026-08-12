BANCUL ZILEI | Ce faci dacă te doare genunchiul

Este miercuri, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești întreaga zi.

Mă doare genunchiul:

America: Du-te la ortoped

Germania: Du-te la ortoped

Italia: Du-te la ortoped

Australia: Du-te la ortoped

România: O să plouă azi

Alte bancuri haioase

Discuția din toiul nopții

– Hai că mai vorbim mâine că eu la 6 trebuie să mă dau jos din pat.

– Eu mă dau jos din pat la 3 și nu mă mai plâng.

– Ești nebun? De ce la 3?

– Păi mereu zic unu, doi și la trei mă dau jos din pat, tu de ce dracu numeri până la 6?

La Mamaia

Gheorghe şi Maria la Mamaia:

– No, Mărie, dragă, hai mai iute că am găsit un loc liber pă plajă, aci aproape de apă! strigă Gheorghe, asudat tot.

– Vin amu, Gheorghe, vin! Da’ ia seamă, nu-s cam scumpe șezlongurile astea cu umbrelă de stuf?

— Apăi, am întrebat pe băiatul ăla de la bar și o zis că-i o sută de lei pe zi. Ne dă și-o apă caldă inclusă.

― No, și tu i-ai dat banii, Gheorghe? Că doar noi stăm numa’ două ceasuri, nu toată ziua!

— Păi nu i-am dat, Mărie, că m-am socotit eu bine în mintea mea de ardelean.

— Și ce-ai făcut, măi omule, unde stăm amu?

— No, i-am dat numa’ zece lei și i-am zis că eu nu stau pe șezlong, numa’ mă țin de marginea lui cu mâna și stau în picioare!

Bubulina geloasă

– Bulă, de ce zici că sunt geloasă?

– Bubulino, ești cea mai geloasă femeie din lume.

– Dovedește!

– Mai ții minte când ne-am căsătorit, ce scandal mi-ai făcut la starea civilă, pe motiv că nu sunt cu tine în poza din buletin?!

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