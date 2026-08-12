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Test IQ pentru genii | Câte cercuri sunt în această imagine, în total?

De: Emanuela Cristescu 12/08/2026 | 16:34
Test IQ pentru genii | Câte cercuri sunt în această imagine, în total?
Test IQ pentru genii | Câte cercuri sunt în această imagine, în total?
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CANCAN ți-a pregătit un test IQ aparent banal, dar care îi poate încurca până și pe cei care sunt convinși că observă absolut tot. Crezi că ai ochi de vultur și reacții de geniu? Atunci avem provocarea perfectă pentru tine!

Regula este simplă: te uiți la imagine, pornești cronometrul și ai doar 5 secunde să numeri toate cercurile. Fără pauză, fără să revii cu privirea și, mai ales, fără să te păcălești singur!

La prima vedere, imaginea pare floare la ureche. Cercurile sunt acolo, în fața ta, iar număratul lor pare o misiune de câteva secunde. Numai că tocmai aici este șmecheria testului: când te grăbești, creierul poate trece peste anumite forme sau poate număra de două ori aceeași zonă.

Test IQ pentru genii

Imaginează-ți că ești într-o competiție în care fiecare secundă contează. Ai imaginea în față, cronometrul pornește și trebuie să găsești rapid răspunsul. Nu te lăsa păcălit de formele care sar imediat în ochi. Privește cu atenție și încearcă să le iei pe rând. Dacă ai început să numeri haotic, s-ar putea ca cele cinci secunde să treacă înainte să ajungi la un rezultat sigur.

Test IQ pentru genii | Câte cercuri sunt în această imagine, în total?
Test IQ pentru genii | Câte cercuri sunt în această imagine, în total?

Testele de acest gen sunt concepute tocmai pentru a pune la încercare atenția, viteza de procesare și capacitatea de a identifica rapid detalii vizuale. Iar dacă ai găsit răspunsul din prima, fără să pierzi timpul, ai toate motivele să fii mulțumit. Dacă însă ai rămas blocat și ai început să numeri din nou… nu ești singurul!

Dacă ai spus un număr mai mare sau mai mic, este momentul să vezi dacă ai nimerit-o. Răspunsul corect este: 9 cercuri!
Imaginea ascunde, de fapt, 4 cercuri negre aflate la exterior, 4 cercuri interioare goale și încă un cerc negru poziționat în centru. Așadar, calculul final este simplu: 4 + 4 + 1 = 9.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui pattern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

VEZI ȘI: Testul IQ la care doar 1% dintre oameni răspund corect | Care este pătratul corect?

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