Cât costă o reclamă la „Ou Tati”. Suma pe care o cere pentru un videoclip pe TikTok

Orlando Georgian, cunoscut în mediul online drept „Ou Tati”, și-a pus prețul pe popularitate! Creatorul de conținut a dezvăluit cât trebuie să scoată din buzunar un brand sau o afacere care vrea să apară într-un videoclip de-al său pe TikTok.

Și, surpriză, tariful nu pare să fie unul care să sperie din prima. Orlando a spus că cere 50 de euro pe un reels pe TikTok și că nu transformă orice colaborare într-un contract cu episoade fără număr.

„50 de euro pe un TikTok. N-am făcut mai mult de 5 clipuri la nimeni”, a spus acesta.

Așadar, pentru un videoclip sponsorizat, suma menționată de „Ou Tati” este de 50 de euro. Iar dacă cineva își dorește mai multe apariții, trebuie să țină cont că influencerul nu a realizat până acum mai mult de cinci clipuri pentru aceeași persoană.

Cum a ajuns „Ou Tati” să fie cunoscut de sute de mii de oameni

Orlando Georgian nu este genul de creator care a apărut peste noapte cu un discurs sofisticat. Din contră! Stilul său este cât se poate de direct, iar personajul care a devenit deja marcă înregistrată este chiar tatăl lui. Clipurile în care cei doi apar împreună au strâns milioane de vizualizări, iar replica „Ou Tati” a devenit semnătura lui Orlando.

Creatorul de conținut a vorbit în repetate rânduri despre relația cu tatăl său și despre dorința de a-l ajuta să renunțe la alcool. Tocmai aceste momente, uneori amuzante, alteori mult mai sensibile, au ajuns să fie urmărite masiv pe TikTok.

Popularitatea lui Orlando nu se oprește însă la videoclipurile cu tatăl său. „Ou Tati” a ajuns să promoveze tot felul de afaceri și produse în mediul online. În portofoliul său de promovări apar frizerii, preparate culinare, haine, dar și piese lansate de artiști din zona manelelor. În plus, Orlando este chemat și în cluburi, unde face atmosferă și își livrează celebra strigare care l-a făcut cunoscut. Practic, formula este simplă: intră, ridică energia din încăpere și…„Ou Tati!”

Clipul care a provocat isterie pe TikTok

Cifrele de pe TikTok arată cât de bine funcționează rețeta lui. Unul dintre cele mai urmărite videoclipuri ale lui Orlando a ajuns la 6,1 milioane de vizualizări și aproximativ 269.000 de aprecieri. În filmare, Orlando îl surprinde pe tatăl său după ce acesta consumase alcool și face haz de situație, într-un stil caracteristic.

Un alt videoclip care a explodat pe platformă a strâns aproximativ 3,5 milioane de vizualizări și 190.100 de aprecieri. De această dată, Orlando apare țipând celebra replică „Ou Tati” și merge să-și ia tatăl cu roaba.

Pe lângă activitatea din online, Orlando Georgian a avut parte și de o apariție într-o gală RXF. Astfel, creatorul de conținut și-a extins zona de expunere dincolo de TikTok.

În timp ce unii influenceri își monetizează comunitățile prin campanii elaborate, „Ou Tati” merge pe o strategie mult mai simplă: un personaj recognoscibil, o replică pe care publicul o știe și videoclipuri care generează rapid reacții.

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