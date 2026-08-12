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Primele imagini cu Raluca Ropotan după ce s-a aflat că este din nou însărcinată! Adrian Ropotan, gentleman și în convalescență

De: roxana tudorescu 12/08/2026 | 18:03
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Primele imagini cu Adrian Ropotan după accidentul auto! Cu capul bandajat și mâna imobilizată într-o orteză, fostul fotbalist a fost surprins alături de soția sa, Raluca, în zona Gafencu din Capitală. Înainte ca Raluca, proaspăt însărcinată cu cel de-al doilea copil al lor, să intre într-un salon de înfrumusețare, Adrian i-a oferit un sărut și apoi a plecat acasă. Deși încă aflat în covalescență, fostul fotbalist rămâne un adevărat gentleman. Iar informațiile în exclusivitate nu se opresc aici. CANCAN.RO a aflat și sexul celui de-al doilea copil al cuplului. Toate detaliile în rândurile de mai jos!

Vă reamintim acum că pe 31 iulie, Adrian Ropotan a fost implicat în teribilul accident rutier în care microbuzul lui Dinamo 2 a intrat într-un copac. Fostul fotbalist și antrenor a fost rănit și transportat de urgență la spital, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale. Din păcate, impactul violent s-a soldat și cu pierderea unei vieți, un membru al staffului medical decedând în urma accidentului. Ropotan a început ulterior perioada de recuperare. Pentru Raluca, soția lui, momentele au fost cu atât mai dificile, mai ales că vestea accidentului a ajuns la ea din presă.

Adrian Ropotan, gest tandru pentru soția însărcinată

Povestea de iubire dintre Adrian Ropotan și Raluca Ogică a început în urmă cu mai bine de 15 ani. Cei doi se cunoșteau încă de când Raluca avea 17 ani, însă la început doar se salutau. Lucrurile s-au schimbat după ce au ajuns să vorbească mai mult și să se descopere. Relația lor a rezistat inclusiv perioadelor în care Adrian era plecat în străinătate cu fotbalul, iar în 2017 au făcut pasul cel mare și s-au căsătorit. Cei doi au deja împreună un băiețel, Ivan. Iar când familia Ropotan trecea printr-una dintre cele mai grele perioade, a venit și o veste care avea să le aducă un motiv uriaș de bucurie. Raluca a confirmat că este însărcinată pentru a doua oară. Iar acum este momentul să vă dezvăluim și sexul celui de-al doilea copil. Se pare că echipa de fotbal este în devenire, iar cei doi vor avea încă un băiețel! Așadar, mare bucurie pentru cei doi, dar credem că și mai mare va fi bucuria lui Ivan, care va avea un nou partener de joacă. Totuși, să nu uite că va deveni frățiorul mai mare și, odată cu acest titlu, va avea și o mică… mare responsabilitate!

Prima apariție a lui Adrian Ropotan după accidentSă revenim acum la primele imagini după accidentul auto suferit de Adrian Ropotan care îl surprind pe fostul fotbalist cu capul bandajat, ascuns sub o șapcă trasă bine pe frunte, dar și cu mâna imobilizată într-o orteză. Adrian a ajuns împreună cu soția sa, Raluca, în fața unui salon de înfrumusețare. Cei doi au venit cu mașina, Raluca aflându-se la volan, în timp ce Adrian ocupa locul din spate. Adrian purta un tricou alb, bermude negre și adidași sport, negri cu alb. Raluca a optat pentru o ținută lejeră, formată din bermude de jeans, un tricou alb, larg, care îi ascundea discret burtica de gravidă, o șapcă și pantofi sport negri, comozi. A completat ținuta cu o geantă neagră, în stil plic.

Raluca Ropotan, cu burtica la salon

La un moment dat, cei doi au schimbat locurile. Raluca a intrat în salon, în timp ce Adrian, în ciuda accidentului și a mâinii imobilizate, s-a urcat la volan și a pornit spre casă. Nu înainte însă de a-și săruta soția, gest care a surprins tandrețea dintre cei doi chiar și într-o perioadă deloc ușoară pentru fostul fotbalist.
Se pare că, în această perioadă, cei doi traversează un moment liniștit și se bucură din plin de fiecare clipă petrecută împreună, mai ales acum, când se pregătesc să-și întâmpine cel de-al doilea copil. Gesturile de tandrețe dintre Adrian și Raluca arată că, dincolo de agitația ultimelor zile, familia rămâne pe primul loc, iar cei doi profită de fiecare moment până la venirea pe lume a celui mic.

Sperăm ca recuperarea lui Adrian să fie cât mai rapidă, să nu mai existe clipe grele și tensionate în familie, iar sarcina să decurgă cât mai bine. Noi așteptăm cu nerăbdare următorul moment important din viața familiei: botezul.

NU RATA: Minunea care i-a alinat suferința lui Ropotan după accidentul cu microbuzul lui Dinamo 2. Soția lui, Raluca, este din nou însărcinată!

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