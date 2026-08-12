Unde a apărut Andra după ce Cătălin Măruță a semnat cu Antena 1. Artista a făcut și un anunț important

Andra nu a stat prea mult pe gânduri după ce Cătălin Măruță a făcut marele anunț al revenirii în televiziune. La doar câteva ore după ce s-a aflat că prezentatorul va prelua emisiunea „Furnicuțele”, artista a apărut la un eveniment important și le-a făcut fanilor o surpriză de proporții.

În timp ce Cătălin Măruță a făcut oficială revenirea pe micul ecran, de data aceasta la Antena 1, Andra și-a văzut liniștită de agenda artistică. Cântăreața a ajuns la Oradea, unde miercuri seară a urcat pe scenă în cadrul unui concert special.

Unde a apărut Andra după ce Cătălin Măruță a semnat cu Antena 1

Artista le-a transmis urmăritorilor că îi așteaptă în număr cât mai mare la evenimentul din Piața Unirii, unde accesul este gratuit. Și, printre detaliile despre concert, Andra a strecurat și o veste care i-a făcut imediat atenți pe fani.

„Dragii mei, sunt la Oradea, unde vă aștept diseară în număr cât mai mare să veniți, este intrarea liberă, așa că vă așteptăm pe toți. O să vă cântăm cu cel mai mare drag, mă bucur să fiu alături de Andrei Tudor, de orchestra, de corul minunat care va cânta alături de noi. Ceea ce voiam să vă zic este că mâine, pe 13 august, lansez un nou single, «Anotimp». Mâine, la ora 17.00, pe canalul meu de YouTube”, a spus Andra pe instastory.

După mesajul transmis în mediul online, artista a publicat și afișul evenimentului de la Oradea. Concertul „Andra pop simfonic la Catedrală” are loc pe 12 august 2026, în Piața Unirii, începând cu ora 20:00. Andra urcă pe scenă alături de Andrei Tudor, orchestră și cor, într-un spectacol care promite să fie unul dintre momentele importante ale serii pentru publicul din Oradea.

Apariția ei vine într-un moment în care toate privirile sunt ațintite asupra familiei Măruță, după schimbarea majoră anunțată de Cătălin.

Cătălin Măruță a semnat cu Antena 1

Cătălin Măruță a confirmat că, din această toamnă, va prezenta „Furnicuțele” la Antena 1. Mutarea vine după încheierea perioadei de 18 ani în care acesta a prezentat „La Măruță”. Prezentatorul a spus că este nerăbdător și că telespectatorii vor avea parte de multe surprize.

„Sunt foarte bucuros să vă spun că din această toamnă începe pentru mine o nouă aventură în televiziune: voi fi prezentatorul emisiunii «Furnicuțele», la Antena 1. Când s-a încheiat povestea mea de la «La Măruță» după 18 ani, am spus că simt nevoia de o pauză. Să am timp pentru mine, pentru familie, să-mi duc și să-mi iau copiii de la școală, să călătoresc și pur și simplu să trăiesc puțin și în afara ritmului unei emisiuni zilnice în direct. Și chiar am avut nevoie de perioada asta. În același timp, în lunile care au trecut, am primit foarte multe mesaje în care mă întrebați când mă întorc la televiziune. M-au bucurat enorm și vă mulțumesc pentru ele. E un sentiment frumos să știi că, după atâția ani, oamenii încă își doresc să ne întâlnim pe ecran. «Furnicuțele» a venit într-un moment bun și într-o formulă care mi se potrivește. Este divertisment, adică exact zona în care mă simt acasă, este o echipă în care sunt oameni pe care îi cunosc și îi apreciez, iar felul în care este organizat programul îmi permite să înregistrez emisiunile și, în același timp, să păstrez acel echilibru pe care mi l-am dorit în perioada asta: timp pentru familie, pentru copii și pentru celelalte proiecte ale mele. Așa că da, mă întorc în televiziune. Cu emoție, cu poftă de treabă și, poate cel mai important, cu bucuria unui nou început. Ne vedem la Antena 1, la «Furnicuțele»”, a spus Cătălin Măruță după ce a revenit în televiziune.

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