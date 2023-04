Andra Măruță, prezentatoarea unui show la Antena 1! Cum a fost „furată” soția lui Cătălin Măruță de la Pro TV și când s-a întâmplat

Andra este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de la noi din țară, care se bucură de un succes enorm după o lungă carieră în lumea artistică. Soția lui Cătălin Măruță se află în lumina reflectoarelor de ani buni, de când s-a lansat în muzică. Odată cu succesul de pe scenă, artista s-a bucurat și de multă publicitate pe micul ecran: a avut multe campanii și a luat parte la câteva emisiuni TV!

Andra Măruță, prezentatoarea unui show la Antena 1

Este jurat la emisiunea „Românii au Talent” și a luat parte la multe proiecte de televiziune. Înainte să ajungă în celebra emisiune de la PRO TV, vedeta a mai avut câteva roluri în alte emisiuni. Una din ele a fost tot la PRO TV și se numea „O-la-la”. La un moment dat, acum câțiva ani buni, Andra a schimbat postul TV și avut propria ei emisiune la Antena 1: „Singuri cu vedeta”. Cântăreața era gazda unui show incendiar, în care vedetele erau puse la treabă. În emisiunea respectivă, două vedete aveau grijă o zi întreagă de câțiva copii puși pe șotii. Cântăreața avea rolul de a modera discuţiile din platou şi îi ajuta pe părinţii copiilor să evalueze prestaţia vedetelor. Andra a luat parte la acest format TV, în urmă cu 13 ani. Vedeta TV a vorbit, la acea vreme, și despre o posibilă concurență între emisiunea ei de la Antena 1 și cea a soțului ei, Cătălin Măruță, de la PRO TV.

„Noi nu ne luptăm pe acelaşi segment de audienţă nici ca oră de difuzare, nici ca gen de public. Cătălin are emisiuni seara, mai devreme, şi eu am o emisiune mai către noapte, lunea, la ora 22:00. Programul pe care îl prezint eu se adresează publicului atras de copii şi de viaţa frumoasă de familie, cu amuzamentul şi peripeţiile ei, iar la Cătălin lucrurile se discută mai tranşant şi mai direct, fără tabuuri, chiar dacă şi unul şi celălalt avem vedete invitate în platou. Nu ne considerăm rivali niciodată, nici măcar în glumă. Am mai spus şi-o repet, Cătălin mă ajută mereu cu sfaturi şi încurajări, experienţa lui mă sprijină foarte mult”, spunea Andra Măruță, pentru jurnalul.ro

Artista stă bine și la capitolul viață de familie, nu doar la cea profesională. Este căsătorită cu prezentatorul TV, Cătălin Măruță, din anul 2008. Au împreună doi copii minunați, pe David, și pe Eva Maria Ioana.