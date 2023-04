Andra, gafă de proporții în fața socrilor! Ce a putut să facă artista atunci când a mers în vizită la părinții lui Cătălin Măruță

În anul 2008, Andra și Cătălin Măruță și-au unit destinele în mod oficial. De atunci, cei doi sunt de nedezlipit. Aceștia formează o familie fericită, iar relațiile cu părinții și socrii sunt și ele cât se poate de bune. Însă, Andra a avut parte de un moment mai puțin plăcut cu părinții lui Cătălin Măruță. Artista le-a povestit tuturor despre ce este vorba.

Încă din prima secundă, Andra s-a înțeles de minune cu socrii ei. Aceștia au îndrăgit-o și au acceptat-o fără discuții în familie. Relația acestora este una foarte bună, însă a fost presărată și cu unele momente mai puțin plăcute. Andra le-a povestit fanilor săi din mediul online despre unul dintre aceste episoade. Se pare că artista a făcut o gafă în fața socrilor.

Într-o vizită la socri, Andra și-a dat frâul liber și a băut două pahare de vin. Cum artista nu obișnuiește să consume alcool, cele două pahare i-au pus câteva bețe în roate și i-au dezlegat limba. Aceasta le-a povestit multe lucruri părinților lui Cătălin Măruță, iar în cele din urmă s-a lăsat și cu lacrimi. Mărturisirile artistei mai continuau mult, dacă paharele de vin nu o răpuneau și nu o trimiteau la somn.

„Eram la Târgu-Jiu, la socrii mei şi stăteam la poveşti cu dânşii. Avem o relaţie extraordinară, mă iubesc foarte mult şi m-au primit în familia lor ca pe o fiică a lor. Ei bine, eu nu beau alcool, nu mă distrez mai mult dacă beau acest lucru. Cu apă plată mă distrez foarte bine.

Pe când eram la Târgu-Jiu, la socrii mei, am acceptat să beau un pahar de vin, apoi al doilea, şi, ce crezi, m-am ameţit pentru prima dată în viaţă mea, aşa că socrii mei au auzit atunci din gura mea cele mai tari poveşti despre Măruţă. Am povestit tot ce trebuia şi ce nu trebuia. Aşa că a fost cu plâns şi cu râs în seara aia. Uşor-uşor însă, după o jumătate de oră, am şi adormit”, a povestit Andra.

(CITEȘTE ȘI: ANDRA A FĂCUT ANUNŢUL SURPRINZĂTOR! L-AR IERTA PE CĂTĂLIN MĂRUŢĂ DACĂ AR FI INFIDEL? „NU ÎNCURAJEZ FEMEILE SĂ STEA ÎNTR-O RELAŢIE ÎN CARE…”)

„Dacă iau un păhărel, adorm imediat”

Andra le-a mai mărturisit urmăritorilor săi că nu este prietenă bună cu alcoolul. Aceasta nu obișnuiește să consum alcool, iar atunci când o face acesta o trimite imediat la somn. Mulți colegi de breaslă au încercat de-a lungul timpului să o împrietenească pe artistă cu alcoolul, însă fără succes, chiar dacă acesta se spune că ajută la voce.

„Nu am nicio problemă cu somnul. Dorm oriunde, în maşină, în avion, în tren. Şi 15 minute de somn îmi ajung ca să mă simt odihnită. Din acest motiv, atunci când cânt pe la petreceri nu consum niciun fel de băutură. Dacă iau un păhărel, adorm imediat. Mulţi artişti spun că trebuie să bei puţin, ca să dregi glasul. La mine asta nu merge. Dacă beau ceva, îmi vine să mă aşez pe scenă undeva şi să dorm”, a mai spus Andra.

(VEZI ȘI: ANDRA MĂRUȚĂ, PREGĂTITĂ SĂ DEVINĂ MAMĂ PENTRU A TREIA OARĂ? ARTISTA A FĂCUT DEZVĂLUIRI INEDITE)