Ce a scris un român pe salata boeuf, de Revelion? Invitații au rămas mască

De: Anca Chihaie 01/01/2026 | 11:18
Salata boeuf rămâne, an de an, vedeta incontestabilă a meselor de Revelion din România. Indiferent de regiune, rețetă sau mici secrete de familie, acest preparat simbolizează tradiția, reuniunea și spiritul de sărbătoare. Totuși, la trecerea dintre ani, un român a reușit să ducă acest clasic culinar la un nivel complet neașteptat, transformându-l într-un adevărat spectacol vizual care a stârnit uimire și reacții pe măsură.

În loc să se limiteze la prezentarea obișnuită, cu forme simple și decor discret, acesta a ales să îmbine gastronomia cu estetica luxului. Pe masa de Revelion au apărut nu una, ci trei salate boeuf atent pregătite, fiecare cu un design aparte, inspirat din universul marilor case de modă internaționale. Preparatele nu au fost doar gustoase, ci au devenit piese centrale ale decorului festiv, atrăgând toate privirile încă din primele momente.

Fiecare salată a fost finisată cu o precizie nemaiîntâlnită, astfel încât la suprafață să se distingă clar simboluri celebre asociate cu branduri de lux recunoscute la nivel global. Modelele realizate din ingrediente clasice, maioneză, legume tăiate și verdeață, au fost atât de bine conturate încât păreau mai degrabă elemente de design decât simple ornamente culinare, cu care românul este obișnuit.

Apariția unor salate boeuf „de firmă” a schimbat complet atmosfera. Fiecare dintre cele trei salate boeuf a fost decorată cu un logo celebru: una cu Louis Vuitton, alta cu Versace și a treia cu Gucci. În ciuda intenției, rezultatul nu a fost foarte estetic, formele arătau mai degrabă improvizat decât rafinat, lăsând invitații mai mult uimiți și amuzați decât impresionați.

Salata de boeuf este, fără îndoială, unul dintre cele mai cunoscute și nelipsite preparate de pe mesele de Revelion din România. An de an, gospodinele și pasionații de gastronomie caută să o facă mai specială, adăugând ingrediente noi, forme originale sau decoruri inedite. Fiecare încearcă să impresioneze invitații cu variante care mai de care mai creative, uneori reușind să iasă spectaculos, alteori rezultatul stârnind mai mult râsete și uimire. Tradiția rămâne aceeași, dar fiecare aduce pe masa de sărbătoare propria viziune asupra clasicului salată boeuf.

