Struguri, pește și bani în buzunar. Superstițiile de Revelion care aduc noroc tot anul

De: Alina Drăgan 31/12/2025 | 14:11
Superstițiile de Revelion care aduc noroc tot anul /Foto: Pexels

În seara de Revelion, mesele sunt pline nu doar de delicatese, ci și de semnificații profunde. Strugurii, peștele și banii păstrați în buzunare sunt văzute ca simboluri ale abundenței, sănătății și succesului în anul ce urmează. Dincolo de tradiții, aceste practici ilustrează aspirația oamenilor de a-și crea un început favorabil, într-un moment considerat crucial. CANCAN.RO are toate detaliile !

În noaptea dintre ani, mesele festive capătă o semnificație specială, dincolo de gust și tradiție. În multe culturi, inclusiv în România, alimentele alese pentru Revelion sunt încărcate de simboluri legate de noroc, sănătate și prosperitate, menite să influențeze anul care începe.

Masa de Revelion, între belșug și simboluri

Revelionul este una dintre puținele sărbători care îmbină, în mod egal, petrecerea și superstiția. Indiferent de zonă sau de generație, o mare parte din români urmează ritualuri moștenite din familie, fiind convinși că acțiunile lor din noaptea dintre ani vor avea un impact asupra anului ce va urma. Printre cele mai populare obiceiuri se numără consumarea strugurilor, mâncărurile din pește, precum și păstrarea banilor în buzunare sau în portofel.

Tradiția strugurilor, inspirată din cultura mediteraneană, se corelează cu conceptele de prosperitate și împlinire. Există o credință conform căreia consumarea a 12 boabe de strugure, câte una pentru fiecare bătaie a ceasului la miezul nopții, aduce noroc pe parcursul fiecărei luni din an. Deși nu toată lumea urmează cu strictețe această practică, acest obicei a devenit un simbol al speranței și al dorințelor formulate la sfârșitul anului. Gustul dulce al strugurilor este legat de un an „dulce”, fără dificultăți.

Peștele simbolizează mișcarea, progresul și capacitatea de a depăși obstacolele

Peștele, nelipsit de pe multe mese de Revelion, are o semnificație aparte. În folclor, acest simbol reprezintă evoluția, dezvoltarea și abilitatea de a înfrunta dificultăți. La fel cum peștele înoată fără să se întoarcă din drum, se crede că cei care îl consumă la începutul anului vor reuși să treacă mai ușor peste provocările întâmpinate și să progreseze constant în viața personală și în carieră. De asemenea, se consideră că solzii de pește atrag prosperitate, motiv pentru care unii oameni îi păstrează în portofel ca un simbol norocos.

Un alt obicei popular este să ai bani la tine în noaptea de Revelion. Fie că este vorba de o bancnotă sau de monede, această practică nu este doar un semn simbolic, ci reprezintă o angajare față de stabilitatea financiară. Conform tradiției, a intra în noul an fără bani în portofel ar putea atrage dificultăți, în timp ce a avea bani asupra ta ar putea deschide calea către prosperitate. Pentru mulți, acest obicei este adesea însoțit de dorința de a scăpa de datorii sau de a le achita înainte de sfârșitul anului.

Aceste obiceiuri joacă un rol important în starea emoțională a oamenilor

Dincolo de semnificațiile tradiționale, experții în psihologie subliniază că aceste practici joacă un rol semnificativ în bunăstarea emoțională a indivizilor. Ele conferă o senzație de control în perioade de schimbare, în special atunci când incertitudinea referitoare la viitor devine mai pronunțată. Ritualurile de Anul Nou contribuie la formularea intențiilor și la conturarea unei atitudini favorabile pentru anul ce vine.

Respectarea acestor tradiții servește, de asemenea, ca un mijloc de a menține conexiunea cu familia și cu istoria. Numeroși români își aduc aminte cum bunicii sau părinții lor promovau aceste obiceiuri.

