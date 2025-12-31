Acasă » Știri » Este interzis să ai asta în casă, de Revelion. Tradiții și superstiții bizare pentru 31 decembrie 2025

Este interzis să ai asta în casă, de Revelion. Tradiții și superstiții bizare pentru 31 decembrie 2025

De: Anca Chihaie 31/12/2025 | 10:23
Pe măsură ce se apropie Revelionul, tot mai mulți oameni se concentrează pe curățenia și organizarea locuinței, considerând că finalul anului reprezintă momentul ideal pentru un nou început. Potrivit tradițiilor și superstițiilor populare, păstrarea ordinii și eliminarea obiectelor inutile sau deteriorate aduce energie pozitivă și poate influența bunăstarea în anul care urmează.

Unul dintre cele mai importante aspecte este sortarea jucăriilor copiilor. În perioada sărbătorilor, casele se umplu rapid cu jucării noi, iar obiectele vechi care nu mai sunt folosite ocupă spațiu și pot genera dezordine. Este recomandat ca părinții să facă o selecție atentă a jucăriilor, păstrând doar ceea ce este cu adevărat util sau semnificativ pentru cei mici, pentru a lăsa loc lucrurilor noi și pentru a menține un mediu organizat.

La fel de important este inventarul hainelor. Dulapurile se umplu rapid cu articole de sezon, iar hainele care nu mai corespund mărimii sau stilului actual trebuie eliminate. Această practică nu doar că face loc pentru articole noi, dar contribuie și la o mai bună organizare a spațiului. Pentru familiile cu copii, hainele care nu mai sunt purtate pot fi donate sau depozitate corespunzător pentru a fi folosite ulterior, evitând astfel acumularea dezordinii inutile.

Decorarea locuinței pentru Anul Nou poate fi un mod plăcut de a intra în spiritul sărbătorilor, însă decorațiunile vechi sau deteriorate pot crea haos dacă nu sunt verificate înainte de a fi depozitate. Eliminarea sau reciclarea obiectelor de care nu mai este nevoie ajută la menținerea unui spațiu ordonat și pregătește casa pentru un început de an mai curat și mai aerisit.

Pe lângă jucării, haine și decorațiuni, corespondența acumulată pe parcursul anului este un alt element care necesită atenție. Scrisorile, facturile sau documentele vechi pot forma rapid grămezi greu de gestionat. Sortarea și eliminarea corespondenței inutile contribuie la evitarea aglomerației și la un mediu mai liniștit, reducând stresul asociat cu dezordinea.

În bucătărie, sfârșitul anului este momentul perfect pentru a face un inventar al aparatelor și accesoriilor vechi sau nefolosite. De la electrocasnice mici și ustensile de gătit, până la cabluri și alte obiecte care ocupă spațiu, orice element care nu mai are utilitate poate fi eliminat. Această abordare nu doar că ajută la menținerea ordinii, dar poate preveni și acumularea de obiecte inutile în noul an.

De asemenea, echipamentele sportive sau accesoriile pentru hobby-uri care nu mai sunt folosite ar trebui eliminate sau depozitate corespunzător. Garajele și pivnițele tind să devină rapid spații aglomerate, iar renunțarea la obiectele nefolositoare contribuie la un mediu mai organizat și mai funcțional.

Animalele de companie necesită și ele atenție în această perioadă. Jucăriile deteriorate, zgardele vechi sau alte accesorii care nu mai sunt utilizabile trebuie înlocuite, pentru a asigura bunăstarea animalelor și pentru a preveni acumularea dezordinii.

