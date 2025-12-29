Acasă » Știri » Cum te îmbraci de Revelion 2026 pentru a fi în pas cu moda. Piesa vestimentară pe care orice femeie trebuie să o aibă

Cum te îmbraci de Revelion 2026 pentru a fi în pas cu moda. Piesa vestimentară pe care orice femeie trebuie să o aibă

De: Alina Drăgan 29/12/2025 | 18:52
Cum te îmbraci de Revelion 2026 pentru a fi în pas cu moda. Piesa vestimentară pe care orice femeie trebuie să o aibă
Cum te îmbraci de Revelion 2026 pentru a fi în pas cu moda

Petrecerea de Revelion este tot mai aproape, iar multe femei aleargă după ținuta perfectă. Cele care nu și-au ales încă vestimentația pentru noaptea dintre ani trebuie să se grăbească, iar tendințele sunt deja clare. Revelionul 2026 vine cu reguli simple din punct de vedere vestimentar, iar articolele din piele trebuie să fie neapărat integrate în ținută, spun specialiștii.

Conforma ultimelor tendințe, pielea devine vedeta absolută a nopții de Revelion. Designerii au readus acest material în colecțiile festive, mai ales când vine vorba de ținuta pentru noaptea dintre ani. Indiferent dacă petrecerea are loc într-un club exclusivist, la restaurant sau acasă, o piesă din piele poate transforma complet orice outfit.

Cum te îmbraci de Revelion 2026 pentru a fi în pas cu moda

Potrivit creatorilor de modă, ținuta perfectă pentru petrecerea de Revelion 2026 trebuie să includă cel puțin un articol din piele. Nu este nevoie de o ținută încărcată, ci de un element statement care să atragă toate privirile. O fustă din piele, de exemplu, este una dintre cele mai inspirate alegeri. Fusta se poate asorta cu o bluză fină din mătase, satin sau cu aplicații strălucitoare și ținuta este gata.

Cum te îmbraci de Revelion 2026 pentru a fi în pas cu moda /Foto: Pixabay

Rochia din piele este o altă opțiune care câștigă teren anul acesta. O rochie midi sau mini din piele, completată de accesorii metalice sau pantofi cu toc subțire poate fi alegerea ideală pentru o apariție de senzație.

Pentru cele care preferă un look mai relaxat, dar în pas cu moda, cizmele sau botinele din piele nu trebuie să lipsească. Acestea pot completa o rochie vaporoasă sau o ținută elegantă, oferind acel plus de care are nevoie ținuta. Nici jacheta din piele nu trebuie ignorată. Aceasta se poate purta peste o rochie elegantă.

Așadar, indiferent de alegerea făcută, cert este că ținuta pentru Revelion trebuie să conțină un element de piele. Pielea este prezentă în toate texturile ei pe podiumurile de modă ale sezonului de toamnă-iarnă. Cei care vor să fie în pas cu moda știu acum ce trebuie să aleagă pentru a străluci în noaptea dintre ani.

⁠Cât costă Revelionul 2026 la all-inclusive pe litoralul Mării Negre. Ce primesc turiștii pentru prețul piperat al cazării pe 3 nopți

Mesaje și urări de Revelion 2026. Ce să le transmiți familiei, prietenilor și colegilor în noaptea de An Nou

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
S-a aflat rezultatul autopsiei femeii de 59 de ani din Sibiu, ucisă de propria fiică. Ce au descoperit medicii legiști despre cauza reală a morții
Știri
S-a aflat rezultatul autopsiei femeii de 59 de ani din Sibiu, ucisă de propria fiică. Ce au descoperit…
Daniela Iliescu a recunoscut că a fost aspru umilită! Vedeta a răbufnit, ce a putut să pățească: „Am plâns în mașină”
Știri
Daniela Iliescu a recunoscut că a fost aspru umilită! Vedeta a răbufnit, ce a putut să pățească: „Am…
O țară în care lucrează sute de mii de români discută creșterea vârstei de pensionare
Mediafax
O țară în care lucrează sute de mii de români discută creșterea vârstei...
Armata chineză a înconjurat Taiwanul! Beijingul a început exerciții cu foc real în cinci zone maritime și aeriene din jurul insulei
Gandul.ro
Armata chineză a înconjurat Taiwanul! Beijingul a început exerciții cu foc real în...
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
Prosport.ro
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
Italianul care l-a scos din minți pe Hagi nu-l suportă nici pe Chivu. Ceartă ca la ușa cortului la meciul direct: „Abia aștepți”!
Adevarul
Italianul care l-a scos din minți pe Hagi nu-l suportă nici pe Chivu....
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către dictatorul de la Kremlin
Digi24
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de...
Meteorologii ANM fac anunțul cu privire la primele zile din 2026. Temperaturi neobișnuite la început de an
Mediafax
Meteorologii ANM fac anunțul cu privire la primele zile din 2026. Temperaturi neobișnuite...
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
Reacția Simonei Halep după ce managera care a făcut-o milionară s-a întâlnit cu Nicușor Dan
Prosport.ro
Reacția Simonei Halep după ce managera care a făcut-o milionară s-a întâlnit cu Nicușor Dan
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
Prima reacție a celor patru judecători CCR numiți de PSD, după ce nu s-au prezentat la ședința de azi
Digi 24
Prima reacție a celor patru judecători CCR numiți de PSD, după ce nu s-au prezentat...
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Digi24
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Un tunner german a desenat viitoarea Dacia. Randările cu C-Neo care aprind discuțiile
Promotor.ro
Un tunner german a desenat viitoarea Dacia. Randările cu C-Neo care aprind discuțiile
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Lecție dureroasă de robotică - De ce trebuie să fii atent când pregătești un robot
go4it.ro
Lecție dureroasă de robotică - De ce trebuie să fii atent când pregătești un robot
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Descopera.ro
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Armata chineză a înconjurat Taiwanul! Beijingul a început exerciții cu foc real în cinci zone maritime și aeriene din jurul insulei
Gandul.ro
Armata chineză a înconjurat Taiwanul! Beijingul a început exerciții cu foc real în cinci zone...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
S-a aflat rezultatul autopsiei femeii de 59 de ani din Sibiu, ucisă de propria fiică. Ce au descoperit ...
S-a aflat rezultatul autopsiei femeii de 59 de ani din Sibiu, ucisă de propria fiică. Ce au descoperit medicii legiști despre cauza reală a morții
Daniela Iliescu a recunoscut că a fost aspru umilită! Vedeta a răbufnit, ce a putut să pățească: ...
Daniela Iliescu a recunoscut că a fost aspru umilită! Vedeta a răbufnit, ce a putut să pățească: „Am plâns în mașină”
Bancul începutului de săptămână | „Mai suferi după mine? Ia scoate ochelarii!”
Bancul începutului de săptămână | „Mai suferi după mine? Ia scoate ochelarii!”
Program STB și Metrorex de Revelion 2026. Schimbări majore pe traseele de noapte: ce linii vor circula ...
Program STB și Metrorex de Revelion 2026. Schimbări majore pe traseele de noapte: ce linii vor circula de Anul Nou?
Cazul care a bulversat o țară întreagă: Antonella și Sara au murit după ce au luat masa de Crăciun. ...
Cazul care a bulversat o țară întreagă: Antonella și Sara au murit după ce au luat masa de Crăciun. Au fost la spital de 2 ori, dar medicii le-au trimis acasă
Emilia Ghinescu a făcut un apel disperat către fani, după ce și-a pierdut câinele: „Cei care își ...
Emilia Ghinescu a făcut un apel disperat către fani, după ce și-a pierdut câinele: „Cei care își iubesc animalele știu ce este în sufletul meu”
Vezi toate știrile
×