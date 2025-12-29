Acasă » Știri » Singurele 4 lucruri care te scapă de mahmureala de după Revelion. Ce trebuie să faci dacă ai băut prea mult de Anul Nou

De: Diana Cernea 29/12/2025 | 15:03
De la obiceiul „cui pe cui se scoate” până la cafeaua tare sau mic-dejunul consistent, multe dintre trucurile folosite după o noapte de beție sunt, de fapt, inutile.

Sărbătorile, petrecerile de la birou și nopțile lungi de Revelion vin aproape inevitabil la pachet cu o mahmureală serioasă. Iar internetul e plin de „leacuri miraculoase” – de la un pahar în plus dimineața până la sport sau cafea tare. Doar că, potrivit New York Post, majoritatea acestor remedii sunt mituri nefondate care nu fac decât să prelungească starea de rău.

Medicii atrag atenția că mahmureala nu este o problemă de voință, ci o reacție fiziologică normală a corpului la alcool.

Specialiștii explică de ce nu funcționează și ce ajută cu adevărat organismul să-și revină

„Majoritatea remediilor pentru mahmureală pornesc de la o premisă greșită: aceea că ficatul funcționează ca un burete”, explică dr. Hillary Lin, medic din New York. În realitate, ficatul procesează alcoolul într-un ritm prestabilit, iar substanțele toxice rezultate — în special acetaldehida — sunt cele care provoacă durerile de cap, greața și starea de epuizare.

Petrecere (sursă foto: profimedia)

1. „Cui pe cui se scoate” – Dacă bei un pahar în plus a doua zi dimineață nu rezolvi nimic. Această practică larg răspândită nu face decât să amâne simptomele și forțează ficatul să muncească și mai mult. Pe termen scurt pare că te simți mai bine, dar efectul dispare rapid.

2. Micul dejun gras – Contrar mitului popular, omleta cu bacon nu „absoarbe” alcoolul. Când te trezești, alcoolul a fost deja metabolizat. Un stomac încărcat poate chiar să agraveze starea de greață.

3. Cafeaua tare – Cafeaua nu detoxifică și nici nu grăbește procesul. Ba din contră, poate accentua deshidratarea și anxietatea. Apa plată rămâne cea mai bună opțiune.

4. Suplimentele alimentare – Majoritatea nu ajută, pentru că sunt luate prea târziu. Unele probiotice pot avea efect dacă sunt consumate înainte de culcare, dar nu vor face minuni.

5. Exercițiile fizice – Ideea că poți să „transpiri alcoolul” dacă faci sport intens este o legendă periculoasă. Exercițiile fizice nu accelerează eliminarea alcoolului și pot agrava amețeala sau deshidratarea.

Purul adevăr despre mahmureală

Nu există un antidot magic. Singurele lucruri care ajută cu adevărat sunt hidratarea, odihna, mâncarea ușoară și, bineînțeles, răbdarea. Specialiștii spun că cea mai bună metodă de prevenție rămâne alternarea alcoolului cu apă și evitarea excesului. Pe scurt, dacă ai exagerat, nu există scurtături. Corpul are nevoie de o pauză, nu de “leacuri-minune”.

CITEȘTE ȘI: Câte cafele avem voie să bem în fiecare zi, de fapt. Care este limita, potrivit neurochirurgului Leon Dănăilă

