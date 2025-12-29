Tradiția de Revelion la care românii cu bani nu renunță. Ce pun la intrarea casei pentru a atrage belșug și sănătate

Noaptea dintre ani rămâne una dintre cele mai încărcate momente din calendarul românesc, plină de semnificații și obiceiuri menite să atragă noroc, sănătate și prosperitate. În multe gospodării, pragul ușii devine un punct central al acestor ritualuri, loc unde sunt așezate obiecte considerate purtătoare de energie pozitivă.

Specialiștii în folclor subliniază că aceste tradiții reflectă o nevoie universală a oamenilor: dorința de a începe un nou ciclu cu energie pozitivă și protecție. Pragul casei devine astfel un spațiu simbolic, unde se concentrează intențiile bune, iar obiectele așezate aici funcționează ca un „magnet” pentru noroc și bunăstare.

Cum să atragi norocul de Revelion

Pragul casei, de-a lungul timpului, a fost perceput ca o zonă de tranziție între lumea exterioară și spațiul intim al familiei. În această cheie, ceea ce este plasat aici poate influența simbolic starea și armonia întregii locuințe. Tradițiile de Anul Nou reflectă această credință, iar plantele aromatice au un rol deosebit în ritualurile locale. Printre cele mai utilizate se numără busuiocul, menta sau crenguțele verzi. Aceste plante sunt plasate la intrare pentru a „curăța” spațiul de energiile negative și pentru a invita norocul și sănătatea în casă. Mirosul proaspăt și parfumat al acestor plante este considerat un factor de protecție simbolică și un stimulent al armoniei familiale.

Pe lângă plante, banii reprezintă un alt element central în tradițiile de Revelion. Monedele strălucitoare sau bancnotele lăsate la prag simbolizează dorința de prosperitate și belșug pentru anul care urmează. Unele gospodării aleg să așeze monede noi într-un bol sau direct pe prag, considerând că astfel bogăția materială va intra în casă la fel de ușor ca norocul. În aceeași categorie intră și frunzele verzi, crenguțele de măr sau vița de vie, folosite pentru a semnifica fertilitate, rodnicie și abundență. Acestea sunt adesea legate cu panglici colorate, fiecare culoare purtând propria simbolistică: de la sănătate și armonie, la noroc și fericire familială.

Lumina joacă, de asemenea, un rol important în ritualurile de Anul Nou. Aprinderea lumânărilor în pragul ușii are menirea de a alunga energiile negative și de a aduce claritate, căldură și protecție. Focul simbolic al lumânărilor creează o atmosferă de optimism și liniște, oferind o senzație de siguranță celor care pășesc în casă în noaptea dintre ani.

CITEŞTE ŞI: Un sejur în Poiana Brașov de Crăciun, de 3 nopți, costă 5.000 de lei. Prețul crește cu 78% de Revelion

Cât a plătit un client din București pe o cursă până în Brașov, pe 23 decembrie 2025? Suma e formată din 4 cifre