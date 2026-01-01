Acasă » Altceva Podcast » Biserică celebră, incendiată de Revelion! Mai mulți morți și răniți

De: Anca Chihaie 01/01/2026 | 11:31
Olanda a început anul 2026 sub umbrele tragediei, după ce mai multe incidente grave cu artificii au marcat noaptea de Revelion, soldându-se cu decese și răniți în mai multe orașe. În Nijmegen, în provincia Gelderland, un accident deosebit de grav a avut loc înainte de ora 00:30, în urma căruia și-a pierdut viața un adolescent de 17 ani. Circumstanțele exacte ale evenimentului rămân neclare, autoritățile locale demarând o investigație pentru a stabili modul în care s-a produs tragedia.

În aceeași noapte, un alt incident fatal a fost raportat în Aalsmeer, unde un bărbat de 38 de ani a murit în urma unui accident provocat de artificii. Eforturile medicilor de a salva victima au fost fără rezultat, iar poliția continuă cercetările pentru a înțelege circumstanțele care au condus la deces.

Noaptea de Revelion din Amsterdam a fost marcată de un incendiu devastator la biserica Vondelkerk, situată lângă Vondelpark. Flăcările au izbucnit după miezul nopții în turnul clădirii istorice din secolul XIX și s-au extins rapid, afectând întreaga structură. Turnul și o parte din secțiunea centrală s-au prăbușit, iar o mare parte a acoperișului s-a surpat, lăsând zidurile în picioare, dar serios afectate.

Din cauza fumului dens și a riscului inițial de prăbușire, autoritățile au întrerupt curentul electric în vecinătatea bisericii și au evacuat locuitorii din zonă. Pompierii au intervenit prompt și au lucrat ore în șir pentru a controla incendiul, reușind ca până dimineața să limiteze pericolul, iar inginerii au confirmat că zidurile rămân stabile și nu există riscuri imediate pentru cartier.

Intervenția continuă, pompierii concentrându-se acum pe stingerea flăcărilor rămase și protejarea a ceea ce poate fi salvat din clădire. Deși pagubele sunt masive, Vondelpark-ul din apropiere nu este amenințat, iar autoritățile monitorizează situația pentru a preveni orice pericol suplimentar pentru comunitate.

