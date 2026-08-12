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Cătălin Brînză, din nou la Insula Iubirii. Apariția care va surprinde telespectatorii în sezonul 10

De: David Ioan 12/08/2026 | 19:05
Cătălin Brînză, din nou la Insula Iubirii. Apariția care va surprinde telespectatorii în sezonul 10
Cătălin Brînză, din nou la Insula Iubirii. Apariția care va surprinde telespectatorii în sezonul 10
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Cătălin Brînză revine în sezonul 2026 al emisiunii „Insula iubirii”, unde va fi din nou ispită masculină. Participarea lui marchează întoarcerea în Thailanda, după experiența intensă din anul precedent, când a legat o relație apropiată cu Maria Avram. Prezența lui în noul sezon vine în contextul completării listei celor zece bărbați care vor interacționa cu concurentele din cupluri în Vila Escape.

Ultimele trei nume anunțate pentru acest sezon sunt Cătălin Brînză, Dima Roșca și Mirel Gheorghe, informații așteptate de publicul emisiunii și dezvăluite treptat în cursul săptămânii. Odată cu confirmarea lor, distribuția masculină este completă pentru cel de-al zecelea sezon.

Cătălin Brînză, din nou la Insula Iubirii

Cătălin Brînză, în vârstă de 36 de ani, lucrează ca director de retail pentru un brand românesc din Marea Britanie și este născut în zodia balanță. Deja familiar publicului, el revine în show cu dorința de a trăi din nou experiențe intense.

„Pentru mine, este o experiență de nedescris. Nu pot să-mi exprim în cuvinte ceea ce simt acum oportunitate și o dorință mare de a fi prezent în acest sezon”, a declarat acesta.

Dima Roșca, în vârstă de 33 de ani, are o carieră solidă în sport și este campion mondial în domeniul său. Fondator al Pole Dance Academy, el consideră că momentul este potrivit pentru a apărea în emisiune.

„Mi-am dat seama că ar putea fi o experiență wow. Știu că am ceva al meu și sper să aduc ceva nou în această emisiune”, a spus el înainte de startul difuzării.

Apariția care va surprinde telespectatorii în sezonul 10

Mirel Gheorghe, cel mai tânăr dintre cei trei, are 25 de ani și este antreprenor în mai multe domenii. Cu o atitudine pozitivă și un zâmbet constant, el este convins că se va integra perfect în noul sezon.

„Mă simt foarte bine. Cine nu are emoții, nu e om. Până la urmă, și emoțiile dacă știi să le faci constructive, pot să fie în favoarea noastră”, a declarat acesta.

Narcis, Vlad, Alberto, George, Iulian, Daniel, Eduard, Cătălin, Dima și Mirel sunt cei zece bărbați care vor întâmpina concurentele în Thailanda, pregătiți să contribuie la poveștile sezonului 2026.

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