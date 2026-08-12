Studentă de 19 ani, găsită moartă în campus după ce a luat un medicament pentru slăbit. Ce au stabilit procurorii

O studentă de doar 19 ani și-a găsit sfârșitul într-un mod cumplit, în baia camerei din campusul universitar din Londra. Josephine Nasr le spusese celor de acasă că se simte rău, însă nimeni nu și-a imaginat că acelea aveau să fie ultimele ei ore. În spatele tragediei a apărut și un tratament pentru slăbit pe care tânăra îl folosea.

Josephine, originară din Corona, California, era studentă în anul al doilea la University of East London. Se pregătea pentru o carieră în domeniul juridic și urma să-și finalizeze studiile în 2027. Viața ei s-a oprit însă brutal în septembrie 2025.

Studentă de 19 ani, găsită moartă în campus

Cu câteva ore înainte de tragedie, tânăra a vorbit cu familia. Era în jurul orei 20:30 când le-a spus părinților și surorii că nu poate să se oprească din vomitat. Cum familia urma să plece în Egipt, apropiații s-au temut că starea ei s-ar putea agrava din cauza deshidratării.

Sora Josephinei, Anastasia, a încercat imediat să găsească ajutor. A contactat un serviciu medical privat pentru ca tinerei să îi fie administrate fluide intravenos. Numai că, la un moment dat, Josephine nu a mai răspuns. Îngrijorată că nu mai putea lua legătura cu ea, Anastasia a sunat la serviciul de securitate al universității și a cerut ca cineva să verifice camera.

O asistentă medicală și angajații de securitate au mers la locuința studentei. Cum nimeni nu răspundea, au intrat. Imaginea pe care au găsit-o a fost terifiantă: Josephine zăcea fără reacție pe podeaua băii. Medicii de pe ambulanță au încercat să o salveze, însă intervenția lor nu a mai putut schimba deznodământul.

Medicamentul pentru slăbit, analizat după moartea tinerei

În lunile care au precedat tragedia, Josephine utilizase tirzepatidă, substanță prescrisă în Statele Unite. Tratamentul era comercializat sub numele Zepbound, iar în Marea Britanie este cunoscut ca Mounjaro. Ancheta a încercat să pună cap la cap toate informațiile medicale.

Patologul Alan Bates a descoperit că tânăra avea o afecțiune cardiacă congenitală numită myocardial bridging. Această problemă putea crește riscul unei tulburări grave de ritm cardiac.

În același timp, episoadele de vărsături au fost analizate în legătură cu tratamentul. Concluziile anchetei au indicat că pierderile asociate acestor episoade puteau favoriza modificări ale nivelului electroliților, iar dezechilibrul rezultat, împreună cu problema cardiacă deja existentă, ar fi putut declanșa aritmia fatală.

Astfel, concluzia anchetei a fost că Josephine a murit în urma unei aritmii cardiace, pe fondul afecțiunii sale și al dezechilibrului electrolitic asociat hipoglicemiei atribuite tratamentului cu tirzepatidă.

„Este o tragedie teribilă”, a declarat procurorul Graeme Irvine, care a transmis familiei condoleanțe.

Vacanța în Egipt s-a transformat într-un coșmar

Familia Josephinei se afla pe Aeroportul Internațional din Los Angeles atunci când a primit vestea devastatoare. Urma să plece în vacanță în Egipt, dar călătoria a fost anulată pe loc. Tatăl fetei a urcat într-un avion spre Londra pentru a-și identifica fiica și pentru a începe procedurile necesare repatrierii. Pentru familie, Josephine nu era doar o studentă ambițioasă, ci o tânără despre care tatăl ei spune că aducea bucurie celor din jur.

„Era plină de bucurie și îi ajuta întotdeauna pe ceilalți înaintea ei. Iubea călătoriile și oceanul”, a spus tatăl său.

Moartea tinerei a readus în atenție și discuțiile privind siguranța medicamentelor folosite pentru pierderea în greutate. Conform datelor MHRA, autoritatea britanică responsabilă de monitorizarea siguranței medicamentelor, în Regatul Unit au fost raportate peste 200 de decese în rândul persoanelor care utilizau medicamente pentru slăbit, inclusiv Mounjaro.

Totodată, au fost înregistrate aproximativ 15.000 de reacții adverse grave despre care medicii sau pacienții au suspectat că ar putea avea legătură cu aceste tratamente.

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