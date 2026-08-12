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Româncă aflată în arest la domiciliu, prinsă după ce și-a răpit nepoata de doar 10 zile. Voia să fugă cu bebelușul în România

De: Emanuela Cristescu 12/08/2026 | 19:39
Româncă aflată în arest la domiciliu, prinsă după ce și-a răpit nepoata de doar 10 zile. Voia să fugă cu bebelușul în România
Româncă aflată în arest la domiciliu, prinsă după ce și-a răpit nepoata de doar 10 zile. Voia să fugă cu bebelușul în România
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O româncă a declanșat o adevărată cursă contra cronometru în Italia! Femeia este acuzată că și-ar fi luat nepoțelul, un bebeluș de numai zece zile, dintr-un spital din Marcianise și ar fi fugit cu el la bordul unei mașini, cu România ca destinație. Polițiștii au intrat imediat în alertă, iar autoturismul a fost urmărit până pe autostrada A1, unde oamenii legii au reușit să oprească fuga.

Totul s-a petrecut după ce nou-născutul fusese internat pentru îngrijiri medicale, în timp ce autoritățile italiene analizau situația privind custodia copilului. Potrivit anchetei, femeia ar fi profitat de momentul în care mama bebelușului a intrat în salon pentru a-l alăpta. În acele împrejurări, bunica maternă ar fi reușit să ia copilul și să iasă din spital.

O româncă, prinsă după ce și-a răpit nepoata de doar 10 zile

Apoi, totul s-ar fi transformat într-o fugă nebunească. Femeia ar fi urcat într-un autoturism și ar fi pornit spre România. Alarma a fost dată imediat, iar polițiștii din Caserta și Marcianise au început să refacă traseul mașinii. Miza era uriașă: să găsească bebelușul înainte ca autoturismul să dispară peste graniță.

Informațiile obținute de anchetatori au permis identificarea vehiculului. De aici, operațiunea a intrat într-o nouă etapă. Mașina a fost monitorizată, iar coordonarea dintre autoritățile din mai multe zone ale Italiei a dus echipele de intervenție direct pe autostrada A1. Momentul decisiv a venit în apropiere de Florența. Echipajele au reușit să oprească autoturismul înainte ca femeia să poată ajunge la graniță. În interior se aflau bunica și nou-născutul.

Poliție

După intervenție, copilul a fost preluat și transportat la un spital pediatric din Florența. Medicii l-au evaluat, iar vestea a fost una bună: bebelușul era în stare bună. Ulterior, micuțul a fost preluat de serviciile sociale, până când instanța va decide ce se va întâmpla în continuare cu el. Pentru femeie, însă, aventura s-a terminat cu cătușe.

Era deja în arest la domiciliu!

Detaliul care complică și mai mult întreaga poveste este că românca se afla deja sub măsura arestului la domiciliu în momentul în care ar fi plecat cu copilul. Ea a fost arestată pentru încălcarea măsurii și este cercetată și în legătură cu presupusa răpire a unui copil vulnerabil.

Anchetatorii italieni încearcă acum să afle ce a determinat-o să pună la cale fuga și ce se ascunde în spatele conflictului familial privind bebelușul. Deocamdată, un lucru este cert: planul de a ajunge cu micuțul în România a fost blocat la timp, iar copilul a fost găsit înainte ca situația să devină și mai dramatică.

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