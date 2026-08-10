Anchetă după ce un bebeluș de 11 luni a fost pus la volan. Mama, o adolescentă de 17 ani, a filmat totul

Un bebeluș de doar 11 luni a ajuns să conducă o mașină, într-o situație care a stârnit reacții după ce imaginile au fost publicate pe rețelele de socializare. Unchiul copilului, în vârstă de 15 ani, l-ar fi așezat pe scaunul șoferului și i-ar fi permis să țină volanul, în timp ce autoturismul se afla pe un drum din Vrancea. Filmarea a ajuns în atenția autorităților, iar polițiștii au început verificările.

Incidentul s-a produs în comuna Slobozia Bradului. Din imaginile apărute online se observă că bebelușul se află la volan, iar adolescentul este așezat pe scaunul din dreapta. Potrivit primelor informații, băiatul de 15 ani ar fi coborât frâna de mână și ar fi pus contactul, însă motorul nu ar fi fost pornit.

Cu toate acestea, mașina s-a deplasat pe o distanță de aproximativ 25-30 de metri. Autoturismul se afla în pantă, iar adolescentul a intervenit ulterior pentru a opri vehiculul, trăgând din nou frâna de mână.

Polițiștii au deschis o anchetă

Situația devine cu atât mai gravă cu cât momentul a fost filmat de mama copilului, în vârstă de 17 ani. Imaginile au fost ulterior publicate pe rețelele de socializare și au ajuns la autorități, care au decis să facă verificări.

Polițiștii au deschis un dosar penal în cazul mamei, aceasta fiind cercetată pentru încredințarea unui autoturism unei persoane care nu deține permis de conducere. Ancheta urmează să stabilească exact cine a avut inițiativa și în ce condiții a fost pusă mașina în mișcare. În paralel, cazul a ajuns și în atenția reprezentanților Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea. Specialiștii urmează să evalueze situația familiei și condițiile în care copilul a fost expus unui asemenea pericol.

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