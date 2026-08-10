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O infirmieră din Slatina, agresată de o pacientă de 63 de ani. Femeia a încercat să plece din spital

De: Andreea Stăncescu 10/08/2026 | 15:02
O infirmieră din Slatina, agresată de o pacientă de 63 de ani. Femeia a încercat să plece din spital
O infirmieră a fost lovită de o pacientă / Sursa foto: Shutterstock
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O seară obișnuită la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Slatina s-a transformat într-un incident violent. O pacientă de 63 de ani a agresat o infirmieră care o însoțea pentru efectuarea unor investigații recomandate de medicul de gardă. În urma atacului, angajata spitalului a suferit un traumatism cranio-facial și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Incidentul a avut loc duminică, 9 august 2026. Pacienta s-a prezentat la UPU în jurul orei 17:30, împreună cu soțul său. După evaluarea inițială, medicul de gardă a decis că sunt necesare mai multe investigații și a dispus efectuarea acestora.

Infirmiera a fost lovită de o pacientă

Infirmiera, în vârstă de 43 de ani, a însoțit-o pe femeie către cabinetele unde urmau să fie realizate procedurile. Pe traseu, pacienta ar fi încercat să părăsească unitatea medicală și ar fi lovit-o de două ori pe angajata spitalului.

Situația a escaladat și din cauza comportamentului soțului femeii. Acesta ar fi avut, la rândul său, o atitudine agresivă, atât verbal, cât și fizic. Polițiștii chemați la fața locului au intervenit, iar bărbatul a fost scos din spital încătușat. După agresiune, infirmiera a primit asistență medicală de urgență și a fost supusă unor investigații de specialitate pentru leziunile suferite.

„O infirmieră, în vârstă de 43 de ani, din cadrul Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Slatina, a fost lovită, duminică seara, de o pacientă pe care o însoțea pentru efectuarea investigațiilor medicale recomandate de medicul UPU.

Pacienta, în vârstă de 63 de ani, s-a prezentat duminică, 9 august 2026, în jurul orei 17:30, la Unitatea de Primiri Urgențe, însoțită de soț.

Aceasta a fost preluată imediat în aria Urgențe Majore și evaluată de medicul de gardă.

În urma consultului, medicul a recomandat efectuarea mai multor investigații medicale, iar pacienta a fost însoțită de o infirmieră pentru realizarea acestora”, au precizat reprezentanții spitalului.

Sursa foto: Shutterstock

Conducerea Spitalului Județean de Urgență Slatina a anunțat că va sesiza organele de cercetare penală în legătură cu incidentul. Potrivit legislației în vigoare, agresarea personalului medical aflat în timpul serviciului poate fi sancționată cu închisoare de la unu la cinci ani, în funcție de încadrarea juridică a faptei.

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