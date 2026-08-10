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Ambulanță atacată de mai multe persoane. Totul a pornit de la un fake news de pe TikTok

De: Denisa Crăciun 10/08/2026 | 13:43
Primele măsuri în cazul ambulanței atacate
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O ambulanță a fost atacată de mai multe persoane. Totul a pornit de la un fake news de pe TikTok, care face referire la „ambulanță neagră”, despre care se spunea că se ocupă cu trafic de organe. Șapte oameni au fost arestați preventiv în acest caz.

O ambulanță aflată în misiune în județul Cluj a fost atacată de șase bărbați și o femeie. Aceștia au pus la cale ambuscada după ce au considerat că ar fi vorba despre „ambulanță neagră” care „fură copii”. Polițiștii au luat primele măsuri în acest caz, astfel că persoanele care au provocat incidentul au fost arestați. Procurorii spun că femeia din grup ar fi aruncat cu o piatră în parbriz, rănindu-l pe șofer.

Ambulanță atacată de mai multe persoane

Mitul potrivit căruia o așa-numită „ambulanță neagră” ar „fura copii” face din nou ravagii. Un grup format din șapte persoane, șase bărbați și o femeie au fost convinși de informațiile false de pe TikTok și au pus la cale un plan ireal. Autospeciala s-ar fi oprit pentru a cere informații unor localnici din Cluj.

Ulterior, au ajuns la apartamentul pacientului, l-au preluat, însă în drum spre spital, membrii echipajului medical au fost răniți. Ambulanța a fost înconjurată de mai multe mașini, în care se aflau persoanele implicate în incident. Aceștia s-au năpustit asupra ambulanței care transporta un pacient la spital și au aruncat cu topoare, bâte și pietre. Mai mult, femeia ar fi aruncat cu o piatră în parbriz, iar șoferul a fost rănit.

Polițiștii au identificat rapid persoanele implicate în acest caz și i-au arestat preventiv. Ei sunt în acest moment cercetați pentru tulburarea liniștii și ordinii publice, dar și pentru lovire și alte violențe. De asemenea, anchetatorii încearcă să afle cum s-au organizat pentru și mai ales cum a reușit o informație falsă distribuită în mediul online să ajungă să creeze un astfel de atac în plină stradă, împotriva unei ambulanțe. Nu este prima dată când circulă pe rețelele de socializare această informație. De-a lungul anilor s-a vorbit despre presupusa „ambulanță neagră”, însă sunt doar niște detalii false.

VEZI ȘI: Primele arestări după ce o ambulanță din Cluj a fost atacată cu topoare. Trei tineri au fost reținuți

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