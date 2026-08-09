Primele arestări după ce o ambulanță din Cluj a fost atacată cu topoare. Trei tineri au fost reținuți

Au fost făcute primele rețineri în cazul ambulanței din Cluj care a fost atacată cu topoare și bâte. Atacul a venit pe fondul unor informații false distribuite pe TikTok, despre o presupusă „ambulanță care fură copii”. În urma celor întâmplate, trei tineri, cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, au fost reținuți.

Sâmbătă, 8 august, medicii chemaţi să acorde îngrijiri unui pacient în comuna Recea-Cristur, judeţul Cluj, au fost atacaţi cu bâte, topoare şi pietre, pe fondul unor zvonuri propagate pe TikTok despre o presupusă „ambulanţă care fură copii”. Şoferul autosanitarei a fost rănit la ochi și operat de urgență.

Trei tineri au fost reținuți

În urma celor întâmplate, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj s-au sesizat din oficiu și au demarat verificări pe teren. În urma anchetei operative, oamenii legii au reușit să identifice mai mulți suspecți și i-au dus la audieri.

Se pare că trei tineri în vârstă de 18, 22 și 24 de ani, toți domiciliați în comuna Recea-Cristur, au fost reținuți pentru 24 de ore. Aceștia sunt cercetați sub acuzațiile de distrugere, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

„În urma activităților investigativ-operative desfăşurate, poliţiştii au identificat mai multe persoane implicate în eveniment, acestea fiind conduse la sediul unităţii de poliţie, în vederea audierii, iar până în prezent, faţă de trei tineri, cu vârste de 18, 22 şi 24 de ani, toţi din comuna Recea-Cristur, a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore”, au transmis oamenii legii.

Ambulanță din Cluj atacată

Întreg incidentul a avut loc în data de 8 august. Medicii au fost solicitați să intervină în localitatea Recea Cristur, pentru un pacient care se simțea rău. La intrarea în localitate, aceștia au oprit să ceară indicații de la un grup de localnici.

Însă, în loc să ofere informațiile necesare, oamenii au început să se agite și să filmeze ambulanța. După preluarea pacientului, în drum spre spitalul din Dej, ambulanța a fost blocată de un autoturism din care au coborât mai mulți indivizi înarmați cu bâte și topoare.

Aceștia au început să lovească vehiculul, strigând că este vorba despre „ambulanța neagră care fură copii”. Mai mult, o piatră a fost aruncată în geamul ambulanței, iar șoferul a fost grav rănit. Bărbatul a fost operat de urgență. Cioburile i-au afectat corneea, iar acesta va avea nevoie de cel puţin trei luni de recuperare.

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