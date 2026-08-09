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Anghel Damian, cadou special din partea lui Theo Rose de ziua lui: „Cel mai tare mă bucură că ne-am potrivit noi”

De: Alina Drăgan 09/08/2026 | 19:56
Anghel Damian, cadou special din partea lui Theo Rose de ziua lui: „Cel mai tare mă bucură că ne-am potrivit noi”
Anghel Damian, cadou special din partea lui Theo Rose /Foto: Instagram
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Astăzi, 9 august, Anghel Damian își sărbătorește ziua de naștere. Iar evenimentul nu a trecut nemarcat așa cum se cuvine. Cu această ocazie, Theo Rose a ținut să îi facă un cadou mai special. Cântăreața a publicat în mediul online mai multe fotografii de cuplu, pe care le-a însoțit de o declarație emoționantă de dragoste.

Theo Rose și Anghel Damian formează un cuplu de aproximativ patru ani, iar povestea de dragoste dintre ei a început pe platourile de filmare ale serialului „Clanul”. În anul 2024, cei doi și-au unit și destinele în mod oficial și au un fiu împreună. Astăzi, Anghel Damian își sărbătorește ziua de naștere, iar partenera lui a avut grijă să marcheze momentul.

Anghel Damian, cadou special din partea lui Theo Rose

Luna august are o semnificație specială pentru Anghel Damian și Theo Rose. În ultima lună de vară, cei doi își sărbătoresc zilele de naștere. Cântăreața este născută pe 8 august, în timp ce Anghel Damian își sărbătorește ziua pe 9 august.

Ei bine, dacă ieri a fost despre Theo Rose, astăzi întreaga atenție s-a concentrat pe Anghel Damian. Acesta a împlinit 35 de ani, iar cu această ocazie soția lui i-a pregătit un cadou special. Nu este vorba despre ceva material, ci despre o declarație impresionantă de dragoste.

Mai exact, cântăreața a postat în mediul online mai multe fotografii de cuplu, pe care le-a însoțit de un mesaj special, în care își mărturisește sentimentele față de partenerul său.

„Noi suntem 8 și 9. Scriu asta în fiecare an, pentru că nu m-am obișnuit cu frumusețea acestei coincidențe. Două numere unul lângă altul, așa cum suntem și noi: foarte aproape, fără să fim la fel.

Eu sunt 8, tu ești 9. Și dintre toate lucrurile care ni s-au potrivit în viață, cel mai tare mă bucură că ne-am potrivit noi. Să avem iubire mereu. De restul, cumva, ne-om descurca. La mulți ani, iubirea mea!”, a scris Theo Rose, în mediul online.

Declarația de dragoste făcută de Theo Rose a fost apreciată de fani, care, la rândul lor, i-au făcut urări lui Anghel Damian. Pe lângă cuvintele frumoase, regizorul a fost sărbătorit așa cum se cuvine.

 

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Foto: Instagram

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