Theo Rose, adevărul despre cea de-a doua sarcină. Nu s-a mai abținut: ”E totul ok”

Theo Rose este una dintre cele mai apreciate cântărețe din România și se bucură de o comunitate numeroasă de fani. În ultimele zile, în mediul online au apărut zvonuri potrivit cărora artista ar urma să devină mamă pentru a doua oară. Artista, care are un băiețel de trei ani, a decis să lămurească speculațiile și a explicat care este, de fapt, adevărul.

Theo Rose a decis să lămurească zvonurile care au circulat în ultimele zile despre o posibilă a doua sarcină. Artista a observat numeroase comentarii din partea fanilor și a explicat că, în realitate, schimbarea aspectului său fizic nu are legătură cu o nouă veste în familie.

În cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri organizate pe Instagram, unde este urmărită de peste 1,4 milioane de persoane, cântăreața a spus că a luat în greutate doar câteva kilograme. Theo Rose a mărturisit că acesta este motivul pentru care mulți au crezut că ar fi însărcinată din nou.

Ea a explicat că, în ultima perioadă, corpul ei s-a schimbat ușor și că nu mai are silueta foarte suplă cu care fanii erau obișnuiți. Totuși, dacă ar apărea o nouă sarcină, ar fi un motiv de bucurie atât pentru ea, cât și pentru soțul ei, Anghel Damian.

„Am văzut multe comentarii despre asta. Doar m-am îngrășat 3 kilograme, pe care oricum cred că le-am și dat jos săptămâna asta, pentru că nu prea am mâncat cum trebuie. Atâta. Nu mai am abdomenul ăla lipit de șira spinării. La mine dacă nu mai e burta lipită de șira spinării înseamnă că sunt gravidă, că văd că altă variantă nu îmi dați. E totul ok. Adică era ok și dacă da și e ok și că nu”, a declarat Theo Rose, pe Instagram.

Ce i-a spus Sasha mamei sale, Theo Rose

Theo Rose a avut parte de un moment emoționant alături de fiul ei, Sasha. Vedeta a mărturisit că a avut o săptămână foarte aglomerată, cu temperaturi ridicate, filmări pentru două videoclipuri și multe activități. În plus, soțul ei a fost plecat o perioadă la filmări, iar băiețelul s-a confruntat cu herpangină, o infecție care apare frecvent la copii.

Micuțul s-a apropiat de mama lui, a mângâiat-o pe mână și i-a spus că nu își dorește ca ea să îmbătrânească. Cântăreața a fost impresionată de sinceritatea copilului și a explicat că astfel de gesturi îi amintesc cât de pură este iubirea pe care cei mici o poartă părinților lor și cât de frumos văd ei lumea.

„Săptămâna asta am trăit cea mai aprigă căldură, m-am jucat cu zeci de copii, am filmat două videoclipuri pe sistemul >, am avut soțul plecat la filmări prin Făgăraș și, pe final, am aflat ce e aia herpangină. Credeam că asta a fost concluzia săptămânii, dar azi a venit Sasha, m-a mângâiat pe mână și mi-a spus> >. Mi s-a părut nedrept de frumos. Copiii chiar cred că, dacă iubești pe cineva suficient, îi poți cere să rămână așa cum îl știi”, a scris artista pe rețelele de socializare.

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