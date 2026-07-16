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BANCUL ZILEI | ”Marcele, unde ești?”

De: Alina Drăgan 16/07/2026 | 20:10
BANCUL ZILEI | ”Marcele, unde ești?”
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Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagoniștii de astăzi sunt soț și soție. El e plecat la o presupusă vânătoare, iar ea îl sună pentru a-l cerceta. Deznodământul este hilar.

Soția își sună soțul:

– Marcele, unde ești?

– La vânătoare.

– Cine respiră așa greu lângă tine?

– Un urs.

– De ce geme?

– Pentru că l-am rănit.

– Dar de ce are voce de femeie?

– Da’ dracu mai știe, ce-s eu, veterinar?

Bulă și Bubulina aveau 2 fiice superbe, dar își doreau și un băiețel

Bulă și Bubulina aveau 2 fiice superbe, dar își doreau cu ardoare și un băiețel. Așa că se pun oamenii pe treabă și, în cele din urmă, soția rămâne însărcinată și naște un băiețel. Nebun de fericire, Bulă se duce la maternitate să-și vadă băiatul, dar când ajunge acolo se îngrozește când vede ce copil urât putea să aibă. Furios, el merge la nevastă și o întreabă:

– Auzi, Bubulino, cum se poate una ca asta? Adică, eu am reușit să fac frumusețile astea de fete, iar băiatul a ieșit în halul ăsta?! Nu cumva m-ai înșelat??!

Soția îi zâmbește dulce și îi răspunde:

– Bulă, trebuie să recunosc că de data asta, nu…

Alte bancuri amuzante

Un tip intră în secția de poliție și spune agitat:

– Domnule polițist, cred că mi s-a furat mașina!

Polițistul începe să completeze procesul-verbal.

– Ce marcă era?

– Dacia.

– Ce culoare?

– Albă.

– Numărul de înmatriculare?

– Nu-l mai țin minte…

– Bine… Avea vreun semn distinctiv?

– Da, un abțibild pe lunetă pe care scria: „Nu vă apropiați prea tare, că se oprește singură!”

Polițistul notează tot și îl trimite acasă.

După o oră, omul se întoarce.

– Ați găsit mașina?

– Nu… Dar mi-am amintit că venisem pe jos.

 

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