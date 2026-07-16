Bancul de joi | Soacra către ginere

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit astăzi un banc savuros, care cu siguranţă îţi va pune zâmbetul pe buze. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

Soacra către ginere:

— No, ginerică, am auzit că nevastă-ta, duduia de fiică-mea, te cam pune la respect prin casă, zise soacra, zâmbind pe sub mustață.

— Apăi, mamă soacră, nu-i chiar așa… Ne înțelegem omenește, fiecare face ce știe mai bine, răspunde Gheorghe. — Ioi, măi băiatule, lasă că știu eu! Că și taică-său, Dumnezeu să-l ierte, tot așa făcea: când strigam la el, fugea direct sub pat! — No, vedeți? Vezi că structural suntem diferiți, mamă soacră? — Cum adică sunteți diferiți, măi Gheorghe? Tot bărbați sunteți amândoi! — Apăi, când strigă fiică-ta la mine, eu nu fug sub pat ca socru-meu… Eu o trimit direct pe ea la mămica ei, să mai învețe bunele maniere!

Alte bancuri amuzante

Ion la examenul de șoferie

Ion dă examenul pentru permis. Examinatorul îl întreabă:

– Ion, imaginează-ți că mergi pe un drum îngust. În stânga ai o prăpastie, în dreapta un zid. În față vezi o bătrânică și un copil. Pe cine lovești?

Ion se gândește câteva secunde și răspunde:

– Bătrânica.

Examinatorul, indignat:

– Greșit! Apeși frâna!

Ion dă din cap:

– Așa e… dar dumneavoastră m-ați întrebat pe cine lovesc, nu ce trebuia să fac.

Vânătorul și ursul

Un vânător merge în pădure hotărât să prindă cel mai mare urs.

După câteva ore, vede un urs uriaș și trage. Ursul dispare după un copac.

Când ajunge acolo, ursul îl bate pe umăr și spune:

– Ai ratat. Acum ai două variante: ori te bat zdravăn, ori…

Vânătorul, rușinat, pleacă acasă.

A doua zi vine cu o pușcă și mai mare. Îl vede din nou pe urs, trage… iar ratează.

Ursul apare iar:

– Iar ai ratat. Știi regulile.

Vânătorul pleacă și mai hotărât.

A treia zi vine cu un lansator de rachete. Țintește, trage… explozie uriașă!

Se ridică fumul, iar ursul apare complet nevătămat:

– Auzi… fii sincer. Tu nu vii aici la vânătoare, nu-i așa?

Bubulina însărcinată

Bulă și Bubulina aveau 2 fiice superbe, dar își doreau cu ardoare și un băiețel. Așa că se pun oamenii pe treabă și, în cele din urmă, soția rămâne însărcinată și naște un băiețel. Nebun de fericire, Bulă se duce la maternitate să-și vadă băiatul, dar când ajunge acolo se îngrozește când vede ce copil urât putea să aibă. Furios, el merge la nevastă și o întreabă:

– Auzi, Bubulino, cum se poate una ca asta? Adică, eu am reușit să fac frumusețile astea de fete, iar băiatul a ieșit în halul ăsta?! Nu cumva m-ai înșelat??!

Soția îi zâmbește dulce și îi răspunde:

– Bulă, trebuie să recunosc că de data asta, nu…

Rasa pură și motivele estetice

– Bună, vreau să adopt de la adăpostul dumneavoastră o pisică de rasă pură. De preferat British Shorthair. Nu-mi plac corciturile, din motive estetice.

– Da, avem un British Shorthair. Dar vrea să trăiască doar lângă persoane de origine britanică pură. Nu-i plac corciturile, din motive estetice.

– Poftim?!

– Aduceţi arborele genealogic şi documentele doveditoare că vă calificați pentru adopţie.

La pescuit

Doi prieteni merg la pescuit. După câteva ore, unul prinde un pește uriaș.

Celălalt îl întreabă:

— Cum ai reușit?

— Secretul e simplu: trebuie să vorbești frumos cu peștii.

A doua zi, celălalt încearcă aceeași metodă. Se apleacă peste apă și spune politicos:

— Bună ziua, dragi pești! Dacă nu vă deranjează, aș dori să prind unul dintre voi.

Din apă se aude o voce:

— Nicio problemă… dar mai întâi scoate cârligul din apă și discutăm ca oamenii!

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Bancul zilei | Gheorghe și Maria la mare