Bancul de joi | Soacra către ginere

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit astăzi un banc savuros, care cu siguranţă îţi va pune zâmbetul pe buze. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.
Soacra către ginere:
Ion dă examenul pentru permis. Examinatorul îl întreabă:
– Ion, imaginează-ți că mergi pe un drum îngust. În stânga ai o prăpastie, în dreapta un zid. În față vezi o bătrânică și un copil. Pe cine lovești?
Ion se gândește câteva secunde și răspunde:
– Bătrânica.
Examinatorul, indignat:
– Greșit! Apeși frâna!
Ion dă din cap:
– Așa e… dar dumneavoastră m-ați întrebat pe cine lovesc, nu ce trebuia să fac.
Un vânător merge în pădure hotărât să prindă cel mai mare urs.
După câteva ore, vede un urs uriaș și trage. Ursul dispare după un copac.
Când ajunge acolo, ursul îl bate pe umăr și spune:
– Ai ratat. Acum ai două variante: ori te bat zdravăn, ori…
Vânătorul, rușinat, pleacă acasă.
A doua zi vine cu o pușcă și mai mare. Îl vede din nou pe urs, trage… iar ratează.
Ursul apare iar:
– Iar ai ratat. Știi regulile.
Vânătorul pleacă și mai hotărât.
A treia zi vine cu un lansator de rachete. Țintește, trage… explozie uriașă!
Se ridică fumul, iar ursul apare complet nevătămat:
– Auzi… fii sincer. Tu nu vii aici la vânătoare, nu-i așa?
Bulă și Bubulina aveau 2 fiice superbe, dar își doreau cu ardoare și un băiețel. Așa că se pun oamenii pe treabă și, în cele din urmă, soția rămâne însărcinată și naște un băiețel. Nebun de fericire, Bulă se duce la maternitate să-și vadă băiatul, dar când ajunge acolo se îngrozește când vede ce copil urât putea să aibă. Furios, el merge la nevastă și o întreabă:
– Auzi, Bubulino, cum se poate una ca asta? Adică, eu am reușit să fac frumusețile astea de fete, iar băiatul a ieșit în halul ăsta?! Nu cumva m-ai înșelat??!
Soția îi zâmbește dulce și îi răspunde:
– Bulă, trebuie să recunosc că de data asta, nu…
– Bună, vreau să adopt de la adăpostul dumneavoastră o pisică de rasă pură. De preferat British Shorthair. Nu-mi plac corciturile, din motive estetice.
– Da, avem un British Shorthair. Dar vrea să trăiască doar lângă persoane de origine britanică pură. Nu-i plac corciturile, din motive estetice.
– Poftim?!
– Aduceţi arborele genealogic şi documentele doveditoare că vă calificați pentru adopţie.
Doi prieteni merg la pescuit. După câteva ore, unul prinde un pește uriaș.
Celălalt îl întreabă:
— Cum ai reușit?
— Secretul e simplu: trebuie să vorbești frumos cu peștii.
A doua zi, celălalt încearcă aceeași metodă. Se apleacă peste apă și spune politicos:
— Bună ziua, dragi pești! Dacă nu vă deranjează, aș dori să prind unul dintre voi.
Din apă se aude o voce:
— Nicio problemă… dar mai întâi scoate cârligul din apă și discutăm ca oamenii!
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