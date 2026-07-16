Câștigătorul Survivor, „agățat” în Loft! Până la final a primit și un pupic!

Alex Delea, 29 de ani, barman, influencer și personalitate TV. Instagramul său, unde are aproape 200k de followeri, nu conține doar „glamour shots”, ci și multe colaborări cu branduri cunoscute. Câștigarea ediției Survivor din 2022 i-a adus faima necesară pentru a schimba drastic direcția sa în viață. Faptul că la ediția Survivor All Stars din 2024 s-a clasat doar pe locul 10 nu-i știrbește cu nimic aura de băiat de treabă, cu care îți poți asocia oricând brandul. Iată-l surprins de CANCAN.RO pe litoral, unde și-a acordat o seară de distracție în club. Unde era să meargă, dacă nu în Loft? Cu cine s-a întâlnit și cine l-a pupat? Avem răspunsuri la aceste întrebări în imaginile de mai jos.

Pe scurt, Alex Delea e atât de cute că-l pupă și băieții! Dar unde e iubita?! Câștigătorul Survivor 2022 s-a distrat în Loft, dar tot singur! Iată-l în mijlocul distracție, cu fizicul său impresionant care se ghicește pe sub cămașa albă. E la fel de fericit ca un ginerică la nunta lui, doar că prin preajmă nu e nicio fată, ce să mai zicem de vreo logodnică. Un amic apare din mulțime și se duce direct la Alex Delea. E prietenie mare, discută ca și cum nu s-au mai văzut de ceva timp.

Petrecerea se încinge și Alex Delea stă la discuții cu același băiat, lângă o masă plină cu băuturi, însă pe Alex Delea nu-l vedem sorbind din niciun pahar. În schimb este el sorbit din priviri de mai multe domnișoare din zonă. Fără succes, însă. Alex Delea e tot cu băiatul.

Cât despre ce „dă din casă” pe Instagram, story-urile lui Alex Delea sunt ușor confuze. Ce-i drept, el colaborează cu câteva fete pentru clipuri, multe din ele chiar amuzante, însă în același timp are „declarații” gen „M-am mutat singur și am realizat că n-am vorbit de două zile”. Tot la capitolul știri, Alex Delea se pare că și-a luat și mașină, una nouă, străină. După mutat singur, era următorul pas. Evident, gurițele rele vor spune că acum îi trebuie și o iubită, dar ce te faci cu prietenii ăștia băgăcioși, care îl monopolizează pe Alex?

Priviți pozele, la un moment dat îl și pupă pe simpaticul Alex, atât îi este de drag! Cât despre Alex, el rămâne pe tactica amânărilor. „Lasă că-mi fac relație la anul”, după cum declara AICI. În felul acesta nu va ști nicio fată ce se întâmplă, dacă rămâne sau dacă trebuie să aștepte până anul viitor.

Și, de altfel, de ce să se grăbească? E tânăr, are toată viața înainte și vechile proverbe nu mai funcționează, gen „Trebuie să te însori de tânăr să ai timp să-ți refaci viața după divorț”.

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