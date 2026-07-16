Cum arată vila Oanei Zăvoranu. Vedeta are casa plină de oglinzi și elemente de lux

Oana Zăvoranu trăiește o viață de lux. Vedetei nu îi lipsește nimic, mai ales că se bucură de o vilă impresionantă cu care se mândrește de fiecare dată când are ocazia. Aceasta se afișează adesea în mediul online din casa în care locuiește, astfel că îi invită pe urmăritorii ei în colțișorul său de rai.

Oana Zăvoranu este una dintre cele mai cunoscute și apreciate personalități din România. Ea s-a bucurat de un succes incredibil în anii 2000, atunci când a jucat în producții iubite de public. De asemenea, este admirată pentru sinceritatea de care dă dovadă de fiecare dată. Diva și-a amenajat vila după propriul gust, astfel că are o vilă de lux. Decorul este unul extravagant, care reflectă perfect stilul vedetei. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum arată vila de lux a Oanei Zăvoranu

În urmă cu mai mulți ani, Oana Zăvoranu a declarat că a investit în jur de 200.000 de euro în materialele necesare pentru a-și renova casa. Ea deține vila din anul 2007 și spune că și-a dorit-o atât de mult, pentru că o reprezintă.

Întotdeauna am considerat că o casă frumoasă, elegantă și luxoasă te reprezintă… adică spune imediat cine ești!?. Eu casa asta o am din anul 2007 !.. .după ce am dat tot ce aveam ca să fie a mea, pentru că am iubit-o și am considerat că mă reprezintă! (…) Șmekeria adevărată începe de la o casă frumoasă…. abia după se cumpără o mașină sau rujuri ?., a spus Oana Zăvoranu în urmă cu mai mulți ani în mediul online.

Aceasta se afișează adesea pe rețelele de socializare din interiorul vilei și este foarte mândră de amenajarea ei. Din imagini se poate observa cum Oana a optat pentru o baie mare, cu o oglindă uriașă, un televizor și o toaletă cu lumini. Piesele de mobilier sunt incredibile, mai ales dressingul generos. Vedeta a ales pardoseală albă, lucioasă, iar mobila este de asemenea în nuanțe calde, deschise. Ce a atras imediat atenția sunt numeroasele oglinzi cu margini de cristal și extrem de sclipitoare. Diva a explicat atunci că aceasta este obsesia ea, iar principalul motiv pentru care a pus oglinzi în aproape toată vila este că oferă senzația de înălțime.

Am o boală veche, sunt disperată după oglinzi, Swarovski, tot ce e glamour și tot ce e sclipitor. Cine mă iubește, mă iubește așa, sunt dezordonată, dar are cine să strângă după mine. Perioada Crăciunului e fabuloasă pentru mine, mă bucur extraordinar de mult când văd luminițe, beteală, totul strălucitor. Am pe puțin 300 de perechi de pantofi, nu le-am numărat, dar promit că o să o fac. Am 300-400 de perechi de blugi, multe sunt cu etichetă, dacă mi-ar fura cineva câte o pereche de blugi în fiecare zi cred că m-aș prinde în jumătate de an, a mai spus Oana în urmă cu ceva timp.

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