10 obiecte care îți pot crea probleme în aeroport. Mulți turiști le pun în bagaj fără să știe

Întârzierile din aeroport nu sunt întotdeauna cauzate de vreme sau de zborurile amânate. Uneori, chiar obiectele aparent banale din bagaj pot duce la verificări suplimentare la controlul de securitate.

Potrivit New York Post, multe dintre acestea nu sunt interzise, însă aspectul lor pe scanerele cu raze X îi determină pe agenții de securitate să inspecteze bagajele mai atent.

Publicația americană prezintă o listă cu cele mai frecvente obiecte care atrag controale suplimentare în aeroporturile din Statele Unite, pe baza explicațiilor oferite de Matthew Schieler, ofițer superior TSA pe Aeroportul Internațional Charlotte Douglas.

Alimente

Multe produse alimentare sunt verificate suplimentar, chiar dacă sunt permise în bagajul de mână. În cazul alimentelor care pot fi întinse sau turnate, precum untul de arahide, se aplică regulile privind transportul lichidelor și recipientele nu trebuie să depășească 100 ml.

Suvenirurile de tip glob de zăpadă

Deși sunt suveniruri populare, globurile cu zăpadă conțin lichid și pot fi transportate în bagajul de mână doar dacă respectă limita admisă. Dacă sunt mai mari, trebuie puse în bagajul de cală.

Loțiunile și produsele cosmetice

Recipientele de dimensiuni mari sau seturile cadou sunt printre obiectele care duc frecvent la verificări suplimentare, deoarece trebuie să respecte regulile privind lichidele transportate în bagajul de mână.

Fasolea boabe uscată

Deși poate părea surprinzător, fasolea uscată este verificată adesea deoarece conținutul este dificil de identificat pe imaginile obținute cu raze X.

Șervețelele umede

Șervețelele umede sunt permise la bord, însă sunt deseori supuse unor verificări suplimentare deoarece, pe scaner, pot avea un aspect asemănător unor alte produse.

Cărțile

Un teanc de cărți poate îngreuna analiza imaginilor de pe scanner și poate ascunde alte obiecte din bagaj, motiv pentru care agenții TSA solicită uneori o verificare manuală.

Plastilina

Recipientele cu plastilină sunt permise, însă sunt testate frecvent deoarece pot semăna cu anumite materiale care necesită verificări suplimentare.

Lumânările

Și lumânările sunt printre obiectele care atrag atenția agenților de securitate. Din acest motiv, specialiștii recomandă transportarea lor în bagajul de cală.

Cadourile împachetate

Ambalajul nu este interzis, însă dacă obiectul din interior necesită o verificare suplimentară, agenții pot cere desfacerea cadoului pentru a-i inspecta conținutul.

Armele de foc

Deși pot fi transportate în anumite condiții stricte și doar în bagajul de cală, armele de foc rămân printre cele mai frecvente motive pentru intervențiile agenților din aeroporturile din SUA. Potrivit New York Post, mulți pasageri susțin că au uitat accidental astfel de obiecte în bagajul de mână.

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