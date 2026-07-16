Acasă » Știri » 10 obiecte care îți pot crea probleme în aeroport. Mulți turiști le pun în bagaj fără să știe

10 obiecte care îți pot crea probleme în aeroport. Mulți turiști le pun în bagaj fără să știe

De: Daniel Matei 16/07/2026 | 06:10
10 obiecte care îți pot crea probleme în aeroport. Mulți turiști le pun în bagaj fără să știe
Sursa foto: Shutterstock
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Întârzierile din aeroport nu sunt întotdeauna cauzate de vreme sau de zborurile amânate. Uneori, chiar obiectele aparent banale din bagaj pot duce la verificări suplimentare la controlul de securitate.

Potrivit New York Post, multe dintre acestea nu sunt interzise, însă aspectul lor pe scanerele cu raze X îi determină pe agenții de securitate să inspecteze bagajele mai atent.

Publicația americană prezintă o listă cu cele mai frecvente obiecte care atrag controale suplimentare în aeroporturile din Statele Unite, pe baza explicațiilor oferite de Matthew Schieler, ofițer superior TSA pe Aeroportul Internațional Charlotte Douglas.

Alimente

Multe produse alimentare sunt verificate suplimentar, chiar dacă sunt permise în bagajul de mână. În cazul alimentelor care pot fi întinse sau turnate, precum untul de arahide, se aplică regulile privind transportul lichidelor și recipientele nu trebuie să depășească 100 ml.

Suvenirurile de tip glob de zăpadă

Deși sunt suveniruri populare, globurile cu zăpadă conțin lichid și pot fi transportate în bagajul de mână doar dacă respectă limita admisă. Dacă sunt mai mari, trebuie puse în bagajul de cală.

Loțiunile și produsele cosmetice

Recipientele de dimensiuni mari sau seturile cadou sunt printre obiectele care duc frecvent la verificări suplimentare, deoarece trebuie să respecte regulile privind lichidele transportate în bagajul de mână.

Fasolea boabe uscată

Deși poate părea surprinzător, fasolea uscată este verificată adesea deoarece conținutul este dificil de identificat pe imaginile obținute cu raze X.

Șervețelele umede

Șervețelele umede sunt permise la bord, însă sunt deseori supuse unor verificări suplimentare deoarece, pe scaner, pot avea un aspect asemănător unor alte produse.

Cărțile

Un teanc de cărți poate îngreuna analiza imaginilor de pe scanner și poate ascunde alte obiecte din bagaj, motiv pentru care agenții TSA solicită uneori o verificare manuală.

Plastilina

Recipientele cu plastilină sunt permise, însă sunt testate frecvent deoarece pot semăna cu anumite materiale care necesită verificări suplimentare.

Lumânările

Și lumânările sunt printre obiectele care atrag atenția agenților de securitate. Din acest motiv, specialiștii recomandă transportarea lor în bagajul de cală.

Cadourile împachetate

Ambalajul nu este interzis, însă dacă obiectul din interior necesită o verificare suplimentară, agenții pot cere desfacerea cadoului pentru a-i inspecta conținutul.

Armele de foc

Deși pot fi transportate în anumite condiții stricte și doar în bagajul de cală, armele de foc rămân printre cele mai frecvente motive pentru intervențiile agenților din aeroporturile din SUA. Potrivit New York Post, mulți pasageri susțin că au uitat accidental astfel de obiecte în bagajul de mână.

CITEȘTE ȘI:

Topul aeroporturilor din Europa. Surpriza de pe primul loc și aeroportul care a ieșit ultimul în clasament

Pasagerii recalcitranți ar putea fi interziși pe toate zborurile. Planul radical analizat de autorități

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum arată vila Oanei Zăvoranu. Vedeta are casa plină de oglinzi și elemente de lux
Știri
Cum arată vila Oanei Zăvoranu. Vedeta are casa plină de oglinzi și elemente de lux
Mihaela Bilic: „Corpul nostru are nevoie de foarte puțină mâncare”. Ce spune despre dieta VLCD
Știri
Mihaela Bilic: „Corpul nostru are nevoie de foarte puțină mâncare”. Ce spune despre dieta VLCD
Galatasary îi spune „adio” lui Mauro Icardi: „O astfel de iubire este de neuitat”
Mediafax
Galatasary îi spune „adio” lui Mauro Icardi: „O astfel de iubire este de...
Lacul Herăstrău, secat și plin de gunoaie și de mlaștină. În zona centrală nu e picior de muncitor. Trecătorii sunt furioși: „L-au lăsat așa în plină vară” / Cum se apără constructorul”
Gandul.ro
Lacul Herăstrău, secat și plin de gunoaie și de mlaștină. În zona centrală...
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o în doar două cuvinte
Prosport.ro
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o...
Nuntă în familia a doi dintre cei mai bogați români. Cine sunt mirii care se căsătoresc la Iași și ce averi au părinții lor
Adevarul
Nuntă în familia a doi dintre cei mai bogați români. Cine sunt mirii...
„Fără piraterie, Lavrov, doar afaceri”. Reacția Ucrainei după ce Moscova a acuzat-o de „terorism pur”
Digi24
„Fără piraterie, Lavrov, doar afaceri”. Reacția Ucrainei după ce Moscova a acuzat-o de...
Ciucu: Apartamentul meu cu 3 camere nu se compară cu «viloiul» lui Grindeanu
Mediafax
Ciucu: Apartamentul meu cu 3 camere nu se compară cu «viloiul» lui Grindeanu
Parteneri
Cum arată Monica Bîrlădeanu în costum de baie la 47 de ani. A făcut furori la piscină! Imaginile sunt incendiare
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Monica Bîrlădeanu în costum de baie la 47 de ani. A făcut furori...
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
Prosport.ro
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Gabriela Cristea, despre efectele adverse ale tratamentului de slăbit: „O să vă povestesc ce am pățit”
Click.ro
Gabriela Cristea, despre efectele adverse ale tratamentului de slăbit: „O să vă povestesc ce am...
Discuție telefonică Donald Trump - Benjamin Netanyahu. Ce i-a spus liderul SUA premierului israelian
Digi 24
Discuție telefonică Donald Trump - Benjamin Netanyahu. Ce i-a spus liderul SUA premierului israelian
China se pregătește în secret de prăbușirea regimului Putin și schimbarea puterii la Kremlin (WSJ)
Digi24
China se pregătește în secret de prăbușirea regimului Putin și schimbarea puterii la Kremlin (WSJ)
Noua Dacia Spring, surprinsă în teste în România. Primele imagini cu viitorul model electric de 18.000 de euro
Promotor.ro
Noua Dacia Spring, surprinsă în teste în România. Primele imagini cu viitorul model electric de...
BANCUL ZILEI. Bulă își duce BMW-ul în service: - Face un zgomot ciudat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă își duce BMW-ul în service: - Face un zgomot ciudat!
Cum te păcălesc hackerii pe TikTok prin metoda ClickFix - DNSC
go4it.ro
Cum te păcălesc hackerii pe TikTok prin metoda ClickFix - DNSC
Ceva uimitor se întâmplă în corp atunci când bei cafea regulat
Descopera.ro
Ceva uimitor se întâmplă în corp atunci când bei cafea regulat
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Go4Games
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Lacul Herăstrău, secat și plin de gunoaie și de mlaștină. În zona centrală nu e picior de muncitor. Trecătorii sunt furioși: „L-au lăsat așa în plină vară” / Cum se apără constructorul”
Gandul.ro
Lacul Herăstrău, secat și plin de gunoaie și de mlaștină. În zona centrală nu e...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Bancul de joi | Soacra către ginere
Bancul de joi | Soacra către ginere
Câștigătorul Survivor, „agățat” în Loft! Până la final a primit și un pupic!
Câștigătorul Survivor, „agățat” în Loft! Până la final a primit și un pupic!
Cum arată vila Oanei Zăvoranu. Vedeta are casa plină de oglinzi și elemente de lux
Cum arată vila Oanei Zăvoranu. Vedeta are casa plină de oglinzi și elemente de lux
A murit Mike Browning, unul dintre fondatorii celebrei trupe de muzică rock. Artistul avea 62 de ani
A murit Mike Browning, unul dintre fondatorii celebrei trupe de muzică rock. Artistul avea 62 de ani
Dieta actriței Megan Fox. Cum reușește să aibă o siluetă de vis la 40 de ani
Dieta actriței Megan Fox. Cum reușește să aibă o siluetă de vis la 40 de ani
Horoscop chinezesc azi, 16 iulie 2026. Luna și Jupiter deschid drumul banilor pentru această zodie. ...
Horoscop chinezesc azi, 16 iulie 2026. Luna și Jupiter deschid drumul banilor pentru această zodie. Ziua care pune capăt unei perioade dificile
Vezi toate știrile