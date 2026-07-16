A murit Mike Browning, unul dintre fondatorii celebrei trupe de muzică rock. Artistul avea 62 de ani

Lumea muzicii metal este în doliu după moartea lui Mike Browning, baterist, solist vocal și unul dintre oamenii care au pus bazele trupei Morbid Angel, considerată una dintre cele mai influente formații din istoria death metalului. Artistul s-a stins din viață la vârsta de 62 de ani, lăsând în urmă o carieră de peste patru decenii și o moștenire care a influențat generații întregi de muzicieni.

A murit Mike Browning

Mike Browning a murit pe 13 iulie 2026, vestea fiind confirmată de casa de discuri Profound Lore Records, cea care i-a lansat cele mai recente albume alături de Nocturnus A.D., Paradox (2019) și Unicursal (2024). În mesajul publicat după dispariția artistului, reprezentanții label-ului au scris:

„Odihnește-te în pace, legendă și vizionar al death metalului, părintele sci-fi death metal, Mike Browning de la Nocturnus / Nocturnus A.D. A fost o onoare, domnule. Acum pornește dincolo de poarta către vidul cosmic!”

Într-un mesaj anterior, casa de discuri îi adusese un omagiu folosind și versuri inspirate din creațiile sale:

„Odihnește-te în pace, legendă a death metalului și părinte al sci-fi death metal, Mike Browning de la Nocturnus/Nocturnus AD. Călătorește dincolo de poarta către vidul cosmic! «Înainte de Hristos, am condus lumea. După moarte, voi conduce din nou.»”

Omagiul transmis de Morbid Angel

Dispariția lui Browning a fost deplânsă și de membrii Morbid Angel, trupa pe care a contribuit la fondarea ei în anii ’80. Mesajul lor a fost simplu, dar emoționant:

„Odihnește-te în pace, Mike. Îți mulțumim că ai contribuit la tot ceea ce s-a construit. Condoleanțe familiei sale și, în special, fiicei lui.”

Ulterior, formația a revenit cu un nou mesaj:

„Mike, îți mulțumim că ai contribuit la tot ceea ce s-a construit.”

A pus bazele unei influente trupe de death metal

Născut Michael George Browning, pe 26 mai 1964, în Tampa, Florida, artistul a început să cânte la tobe încă din copilărie. La doar 13 ani își exersa tehnica interpretând piese ale unor formații precum Black Sabbath, Led Zeppelin, Slayer, Angel Witch, Mercyful Fate și Celtic Frost.

Pasiunea pentru muzica metal l-a apropiat de chitaristul Trey Azagthoth, iar în 1983 cei doi au pus bazele primei formule a trupei Morbid Angel, după experiențele din formațiile Ice și Heretic.

Între 1984 și 1986, Browning a fost bateristul și solistul vocal al grupului.

Un album devenit clasic, lansat după plecarea sa

În perioada petrecută în Morbid Angel, Mike Browning a înregistrat mai multe materiale demo și albumul „Abominations of Desolation”.

Înregistrările realizate în 1986 au fost însă considerate nesatisfăcătoare de membrii formației și au fost păstrate în arhivă timp de mai mulți ani. Albumul avea să fie lansat oficial abia în 1991, după plecarea lui Browning.

Contribuția sa muzicală a fost prezentă și pe albumul „Blessed Are The Sick”, lansat tot în 1991.

Despărțirea de Morbid Angel a fost una tensionată. Relația dintre Mike Browning și Trey Azagthoth s-a deteriorat, iar potrivit mai multor relatări, conflictul ar fi pornit după ce Azagthoth ar fi avut o relație cu iubita lui Browning de la acea vreme.

A reinventat death metalul prin Nocturnus

După plecarea din Morbid Angel, Mike Browning a rămas una dintre figurile importante ale scenei death metal din Florida.

A colaborat pentru scurt timp cu Incubus, fără legătură cu formația omonimă devenită celebră în anii ’90, după care, în 1987, a fondat Nocturnus, una dintre primele formații care au combinat death metalul tehnic și progresiv cu teme inspirate din literatura și cinematografia science-fiction.

A fost baterist și solist vocal pe albumul „The Key” (1990), iar pe „Thresholds” (1992) a cântat doar la tobe, înainte de a părăsi trupa în 1993.

În anii ’80 și ’90 a colaborat și cu alte nume importante ale scenei, precum Acheron și Incubus, iar ulterior a înființat After Death, proiect axat pe teme inspirate din ocultism și magia neagră.

De asemenea, a făcut parte din formațiile Devine Essence și Wolf and Hawk, alături de interpreta de muzică metal Lisa Lombardo.

A rămas activ până în ultimii ani

În 2008, Mike Browning a lansat albumul solo „Mike Browning’s Inner Workings – Trancemissions”, prin Pharmafabrik Recordings.

În 2013 a relansat proiectul sub numele Nocturnus A.D., alături de care a publicat albumele „Paradox” și „Unicursal”, ambele foarte bine primite de critici.

Ultimul concert susținut de formație a avut loc în 2024.

Pasiuni dincolo de muzică

În afara scenei, Mike Browning ducea o viață discretă în orașul său natal, Tampa, unde avea o impresionantă colecție de arme medievale și artefacte din Egiptul Antic.

Artistul era, de asemenea, pasionat de automobile americane de tip muscle car și de design grafic 3D.

Mike Browning lasă în urmă o fiică, născută în anul 2007, și o moștenire muzicală care a influențat decisiv evoluția death metalului la nivel mondial.

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