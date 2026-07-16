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Meghan Markle, succes neașteptat la Hollywood. Ducesa de Sussex a primit prima nominalizare la premiile Emmy pentru emisiunea sa

De: Paul Hangerli 16/07/2026 | 07:20
Meghan Markle, succes neașteptat la Hollywood. Ducesa de Sussex a primit prima nominalizare la premiile Emmy pentru emisiunea sa
Meghan are șansa de a câștiga un premiu Emmy, sursa-colaj CANCAN.RO
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Meghan Markle a bifat o nouă reușită în cariera sa din televiziune. Ducesa de Sussex a primit prima nominalizare la premiile Daytime Emmy datorită emisiunii „With Love, Meghan”, difuzată de Netflix. Show-ul de lifestyle, care a avut două sezoane și un episod special de sărbători în 2025, concurează la una dintre cele mai importante categorii dedicate programelor de zi.

Nominalizare la premiile Emmy pentru Meghan Markle

Nominalizările pentru cea de-a 53-a ediție a premiilor Daytime Emmy au fost anunțate pe 14 iulie, iar „With Love, Meghan” se află printre producțiile selectate la categoria „Outstanding Lifestyle Program”.

Emisiunea realizată de Meghan concurează cu „A Different Breed”, „George to the Rescue”, „The Motherhood” și „The Wizard of Paws”. Câștigătorii vor fi desemnați în cadrul galei programate pe 30 octombrie 2026, la Hollywood Palladium din Los Angeles.

Nominalizarea reprezintă o premieră pentru Meghan, la opt ani după ce a renunțat la actorie pentru a se căsători cu prințul Harry și a deveni membră a familiei regale britanice.

Emisiunea care a readus-o în atenția publicului

„With Love, Meghan” este un show în care Ducesa de Sussex vorbește despre pasiunile sale pentru gătit, grădinărit și organizarea meselor pentru invitați.

Printre invitații celor două sezoane s-au numărat Mindy Kaling, Chrissy Teigen, Tan France și Jay Shetty, iar în unele episoade au apărut și membri ai familiei, inclusiv prințul Harry și mama lui Meghan, Doria Ragland.

Primul sezon a avut premiera în martie 2025, iar la doar o săptămână după lansare a intrat pe locul 10 în clasamentul global Netflix Top 10, cu 2,6 milioane de vizualizări și 12,6 milioane de ore urmărite.

Potrivit raportului oficial publicat ulterior de Netflix, emisiunea a acumulat 5,3 milioane de vizualizări în prima jumătate a anului 2025 și s-a clasat pe locul 383 în topul celor mai urmărite producții ale platformei.

Al doilea sezon, filmat simultan cu primul, a fost lansat pe 26 august 2025, iar spre finalul anului a fost difuzat și un episod special de Crăciun.

Deocamdată, potrivit revistei People, nu există planuri pentru un al treilea sezon, însă nu este exclusă realizarea unor episoade speciale sau a unor proiecte individuale.

Meghan explică noul parteneriat cu Netflix

În octombrie 2025, Meghan a vorbit despre colaborarea cu Netflix în cadrul Fortune’s Most Powerful Women Summit, explicând că relația dintre Archewell Productions și platforma de streaming s-a schimbat după expirarea contractului inițial.

„Eu și soțul meu aveam un contract general cu Netflix, asemănător cu cel pe care l-au avut Higher Ground și familia Obama. După încheierea acelui acord, extinderea colaborării, care a fost un semn extraordinar al puterii parteneriatului nostru, a venit sub forma unui contract de tip «first-look». Este un lucru foarte interesant, pentru că ne oferă flexibilitatea de a merge mai întâi la partenerii noștri, iar în același timp putem propune și altor platforme proiecte care poate nu sunt potrivite pentru Netflix, dar își pot găsi locul în altă parte”, a declarat Ducesa de Sussex.

Meghan a explicat și că experiența realizării emisiunii a făcut-o să înțeleagă mai bine modul în care publicul consumă conținut.

„Cred că, privind acest format, a fost un an în care am învățat foarte multe. Opt episoade pentru două sezoane înseamnă foarte multă muncă. După șapte ani petrecuți la Suits, știu foarte bine ce presupune o producție. În același timp, îmi dau seama că oamenii își doresc conținut în formate diferite. Este minunat să urmărești o emisiune de 30 de minute, dar cum pot să îți ofer o rețetă în doar două minute? Și unde pot să împărtășesc acest lucru? Așa continuă să crească și brandul As ever”, a spus ea.

Brandul As ever merge mai departe fără Netflix

În paralel cu lansarea emisiunii, Meghan și-a prezentat și brandul de lifestyle „As ever”, care comercializează produse precum gemuri, miere și lumânări. Deși proiectul a fost dezvoltat inițial în colaborare cu Netflix, parteneriatul s-a încheiat în luna martie, iar brandul va continua să funcționeze independent.

Un purtător de cuvânt al companiei a declarat:

„As ever este recunoscător pentru parteneriatul cu Netflix în perioada lansării și pe parcursul primului an. Am avut o creștere rapidă și semnificativă, iar As ever este acum pregătit să meargă pe propriul drum. Avem un an plin înainte și abia așteptăm să împărtășim ceea ce urmează.”

La rândul său, un reprezentant Netflix a transmis:

„Pasiunea lui Meghan pentru transformarea momentelor obișnuite în experiențe frumoase și simple a inspirat crearea brandului As ever și ne bucurăm că am avut un rol în aducerea acestei viziuni la viață. Așa cum a fost intenționat încă de la început, Meghan va continua să dezvolte brandul în mod independent și așteptăm cu interes următorul capitol al acestei povești.”

Cine mai concurează la Daytime Emmy 2026

La ediția din acest an, CBS conduce clasamentul televiziunilor cu 48 de nominalizări. La categoria cel mai bun serial dramatic de zi au fost nominalizate „Beyond the Gates”, „Days of Our Lives”, „General Hospital” și „The Young and the Restless”.

La categoria talk-show-urilor de zi concurează „The Drew Barrymore Show”, „The Kelly Clarkson Show”, „Live with Kelly and Mark”, „TODAY with Jenna & Friends”, „3rd Hour of Today” și „The View”. Kelly Clarkson se numără și printre nominalizații la categoria dedicată prezentatorilor de talk-show, însă emisiunea sa se va încheia în această toamnă, după șapte sezoane. În schimb, show-ul realizat de Sherri Shepherd a fost anulat în luna mai, după patru sezoane.

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