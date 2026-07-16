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70 de ani și aceeași energie, Paul Ciuci nu stă pe ciuci! Compact revine pe scenă cu un show incendiar

De: Paul Hangerli 16/07/2026 | 07:30
70 de ani și aceeași energie, Paul Ciuci nu stă pe ciuci! Compact revine pe scenă cu un show incendiar
Paul Ciuci nu stă pe ciuci nici la 70 de ani, sursa, colaj CANCAN.RO
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La 70 de ani, Paul Ciuci nu încetinește deloc. Liderul trupei Compact continuă să urce pe scenă în fața a mii de fani, iar în 2026 a susținut unul dintre cele mai ample turnee din ultimii ani. Artistul care a dat glas unor piese devenite imnuri pentru generații întregi pregătește deja noi concerte și demonstrează că rockul românesc are încă una dintre cele mai puternice voci.

Paul Ciuci a împlinit 70 de ani

Pe 12 iulie, Paul Ciuci a împlinit 70 de ani. Născut în 1956, la Câmpia Turzii, muzicianul și-a construit o carieră de peste patru decenii și este considerat una dintre vocile emblematice ale rockului românesc.

Pasiunea pentru muzică a apărut încă din copilărie, când a început să studieze chitara și să cânte în formații locale. Înainte de a deveni cunoscut la nivel național, a făcut parte din trupa Telegraf, însă destinul său s-a schimbat odată cu venirea în Compact, la începutul anilor ’80.

Sub conducerea sa, formația și-a găsit identitatea muzicală și a devenit una dintre cele mai iubite trupe din România.

Un turneu național impresionant în 2026

Departe de gândul retragerii, Paul Ciuci și Compact au avut un început de an extrem de aglomerat.

În cadrul turneului național din februarie și martie, trupa a susținut concerte la Oradea, Carei, Arad, Brad, Mediaș, Sibiu, Brașov, Miercurea Ciuc, Târgu Mureș, Constanța și Brăila, întâlnindu-se cu mii de spectatori din întreaga țară.

Seria spectacolelor continuă și în această vară. Pe 24 și 25 iulie, Compact va reveni după trei ani pe scena South Side Biker Fest, la Slatina, unde organizatorii promit un concert în care publicul va retrăi emoția marilor hituri ale formației.

Melodii care au trecut testul timpului

De-a lungul anilor, Compact a lansat piese care au devenit repere ale muzicii românești și care continuă să fie cântate la fiecare concert.

„Fata din vis”, „Cântec pentru prieteni”, „Mă voi întoarce”, „O noapte și o zi”, „Trenul pierdut” sau „Să te gândești la mine” sunt doar câteva dintre melodiile care au rămas în memoria mai multor generații.

Vocea inconfundabilă a lui Paul Ciuci și stilul său echilibrat au făcut ca trupa să își păstreze identitatea chiar și în perioadele dificile prin care a trecut muzica rock din România.

Povestea adevărată din spatele melodiei „Fata din vis”

Una dintre cele mai iubite piese ale trupei are la bază o întâmplare reală, pe care Paul Ciuci a povestit-o într-un interviu acordat Radio România Actualități. Artistul își amintește că inspirația a apărut în noiembrie 1978, pe vremea când cânta în trupa Telegraf.

„A fost predestinat să aleg acest nume: «Fata din vis». Nu l-am căutat, pur și simplu mi-a venit în minte.”

Întâlnirea care avea să inspire celebra melodie s-a petrecut într-un tren.

„Țin minte că era noiembrie și era foarte frig. Anul 1978. Mergeam cu trenul, împreună cu toboșarul cu care cântam la vremea aceea, la trupa Telegraf. Nu eram încă la trupa Compact.”

Artistul spune că a remarcat imediat o tânără pe care nu o mai văzuse niciodată.

„Am intrat în compartiment,era un bec chior, de 15 wați, cu o lumină gălbuie. Am ieșit la o țigară pe culoar. Acolo era o fată, m-au frapat în primul rând pantofii ei albaștri. Imaginea aceasta mi-a atras atenția: o fată cu pantofii albaștri…”

Cei doi au schimbat doar câteva vorbe.

„Nu am întrebat-o cum o cheamă și nici ea nu m-a întrebat pe mine, dar am intrat amândoi în niște discuții de complezență. Ea a coborât la gara din Alba Iulia.”

Paul Ciuci spune că tocmai misterul acelei întâlniri l-a urmărit luni întregi.

„Țin minte că era foarte târziu și era ceață, exact ca în filmele londoneze. M-a impresionat foarte tare întâlnirea asta, tocmai prin misterul ei. Nici nu știam de ce s-a întâmplat, cum a apărut fata aceasta în vagonul acela unde eram doar noi.”

Primele versuri au fost complet diferite

Câteva luni mai târziu, când a început să compună melodia, artistul s-a întors cu gândul la fata întâlnită în tren.

„Peste câteva luni, am făcut prima schiță la piesă și m-am gândit, din nou, la fata din tren și la faptul că a coborât la Alba Iulia. În acest oraș există un cartier de blocuri denumit «La Cetate», acolo unde ea mi-a spus că locuia.”

Versurile inițiale erau mult mai personale.

„În gara ce părea pustie
Ai coborât și ți-am promis
Să vin la tine în cetate
S-aprind lumina ce s-a stins.”

În cele din urmă, Paul Ciuci a decis să schimbe textul.

„Am realizat că prea personalizez geografic întâmplarea și atunci am renunțat la această strofă. Am schimbat totul și am înlocuit cu alte versuri: «Îmi amintesc de tine / Stăteai în fața mea / A fost de-ajuns o privire / Ce n-o pot uita».”

Compact continuă să adune generații întregi în fața scenei

Înființată în 1977, la Cluj, trupa Compact și-a găsit adevărata identitate în 1981, odată cu venirea lui Paul Ciuci ca solist, chitarist și compozitor. Primele înregistrări au apărut în 1982, pe albumul „Formații Rock 6”, iar de atunci formația a susținut mii de concerte în România și în străinătate.

La 70 de ani, Paul Ciuci continuă să cânte cu aceeași energie, iar concertele Compact demonstrează că melodiile care au marcat adolescența atâtor români nu și-au pierdut deloc puterea de a emoționa.

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